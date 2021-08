Dietmannsried: Andreas Hutner verlässt die HUTNER GmbH – Wechsel der Geschäftsführung ab 01.09.2021

„Zeit zu gehen, wenn es am Schönsten ist!“„Offen für Neues sein!“

Nach fast 20 Jahren erfolgreicher Unternehmensführung der HUTNER GmbH, mit dauerhaft stetigem Wachstum bis heute,

veräußerte Andreas Hutner die Unternehmensanteile an der HUTNER GmbH zum 01.09.2021 und verlässt nach einer Einarbeitungs- / Übergabezeit das Unternehmen.

“Ein großes DANKE” an

meine Familie, Freunde, Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden für die Unterstützung und erfolgreiche Zusammenarbeit in dieser vergangene Zeit.

Nun ist es an der Zeit neue Wege zu gehen und neue berufliche Herausforderungen anzunehmen, so der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Andreas Hutner.

Ausgehend von einem Start mit Warenauszeichner, haben wir es geschafft, die HUTNER GmbH von der anfänglich kleinen Firma hin zu einem großen Unternehmen mit Marktbedeutung zu entwickeln.

Strategische Entscheidungen in der Sortimentspolitik wurden exakt umgesetzt und die frühere klassische “Offline-Branche“ bekam durch uns die zeitgemäße Entwicklung zur “Online-Welt”.

Es hat mich gefreut, zu beweisen, dass auch im B2B-Geschäft der Onlinemarkt eroberbar ist und inzwischen eine stattliche Größe eingenommen hat.

So war es uns möglich, einen Kundenstamm von inzwischen über 3.000 regelmäßig kaufenden Unternehmen aus Handel und Industrie aufzubauen, welche sich von den Stärken der HUTNER GmbH für den Einkauf von Warenauszeichnungssysteme, Tragetaschen wie z.B. Papiertüten, Thermo/Kassenrollen sowie Produktetiketten langfristig überzeugt haben und wiederkehrend bzw. konstant Ihren Bedarf über uns decken.

Im letzten Jahr wurde mit der Entscheidung zur Listung der Sparte “Produktverpackungen für Lebensmittel“ noch ein wichtiger Weichenstein für zukünftige Märkte vom bisherigen Geschäftsführer Andreas Hutner gesetzt.

Ein weiterer, erreichter Meilenstein in der Unternehmenshistorie war der Bau und der Bezug des neuen 3-stöckigen Bürogebäudes sowie der zugehörigen Lagerhalle im Jahr 2019 und den damit einhergehenden Umzug zum aktuellen Standort nach Dietmannsried.

Viel Erfolg und einen guten Start wünscht Andreas Hutner der neuen Spitze der HUTNER GmbH, mit der zwei kompetente Nachfolger für die weiteren Belange des Unternehmens gefunden werden konnten.

Die beiden neuen Geschäftsführer und Gesellschafter aus Neu-Ulm, Jörg Schiele und Christian Schiele sind in der Branche bestens bekannt und werden das Unternehmen sicherlich ebenso erfolgreich weiterführen.

Es wird sich bei den Ansprechpartnern in der Belegschaft, sowie auch am Unternehmensstandort keine Veränderungen ergeben.

Laut Andreas Hutner existiert für seine Person aktuell noch keine finale Entscheidung für die Zukunft.

Es gibt im persönlichen Umfeld seit Bekanntwerden der Veränderung erste Anfragen bezüglich Übernahmen von Führungspositionen, nach „Strategieberatung“ und „Unterstützungshilfe“ Online wie auch für Offline.

Hier wird er im Zuge einer Unternehmensberatung zukünftig anderen Unternehmen Unterstützung für den Onlinevertrieb sowie Strategieberatung anbieten und eventuell auch zusätzlich eine externe Festanstellung annehmen.

“Getreu dem Motto, wenn man eine Türe schließt, öffnet sich bekanntlich die Nächste, werde ich sehen, welche spannende Herausforderungen die Zukunft für mich mit sich bringt.” so die Aussage vom Dietmannsrieder Andreas Hutner