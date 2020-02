Diffamierung der AfD | OFFENER BRIEF AN: Herrn Dr. Wolfgang Schäuble (MdB), CDU

an: Herrn Dr. Wolfgang Schäuble (MdB), CDU

von: Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Hans Penner, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Kopien an Multiplikatoren

Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble,

die CDU schrumpft, weil Frau Dr. Merkel zunehmend durchschaut wird.

Sie fordern die Aufklärung des schauerlichen Hanauer Amoklaufes. Mit dieser Forderung bestätigen Sie, daß diese zumindest noch nicht vollständig erfolgt ist. Trotz dieser Bestätigung greifen Sie der Aufklärung vor und bezichtigen die AfD einer Mitschuld. Für eine Mitschuld der AfD gibt es keine Begründungen. Die diesbezüglichen Behauptungen der Medien sind falsch, weil der Attentäter offensichtlich geistesgestört war.

Sie benutzen das Hanauer Verbrechen, um der AfD Schaden zuzufügen. Laut NRW-Innenminister gibt es außerdem keine Hinweise auf Verbindungen des Amokläufers zu nationalsozialistischen Einrichtungen. Auf die Berliner Weihnachtsmorde hatten Sie meines Wissens nicht reagiert.

Ihre Verunglimpfung der AfD als nationalsozialistisch ist falsch, weil die AfD islamkritisch und nicht judenfeindlich ist. Der Islam ist keine Rasse, sondern grundgesetzwidrig, weil er Körperstrafen fordert und islamisches Recht über die Menschenrechte stellt. Im Gegensatz zur CDU lehnt die AfD Abstimmungen der UNO gegen Israel ab. Für nationalsozialistische Gedanken gibt es im Grundsatzprogramm der AfD keine Anhaltspunkte.

Die CDU betrachtet die AfD als ihren Feind, weil die AfD die von der CDU angestrebte Islamisierung und Desindustrialisierung Deutschlands ablehnt. Zu klären wäre, ob die Diffamierung der AfD als Volksverhetzung einzustufen ist. Eine Gefährdung der Demokratie in Deutschland ist nicht von der AfD zu erwarten, sondern von der CDU. Der Verfassungsrechtler Professor Murswiek warnt vor einem „Antidemokratisches Vorgehen in den Parlamenten“.

Dialogbereit sind CDU-Politiker nicht, weil sie keine stichhaltigen Argumente haben. Ich erwarte deshalb keine Antwort von Ihnen. Dieses Schreiben kann verbreitet werden und trägt hoffentlich zu einer realistischen Einschätzung der CDU und der AfD bei.

Mit besorgten Grüßen

Hans Penner

veröffentlicht durch:

UTR |Umwelt|Technik|Recht| e.V.

Groß-Zimmerner-Str. 36 a

64807 Dieburg

Telefon 06071- 9816811

Telefax 06071- 9816829

e-mail: dokudrom@email.de

Internet: https://www.ad-infinitum.online https://dokudrom.wordpress.com www.antwort-erbeten.de

