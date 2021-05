„Digital Business Hannover“ macht fit fürs digitale Zeitalter

Industrie 4.0, Prozessoptimierung und Cobots: Die Digitalisierung ist im produzierenden Gewerbe längst angekommen. Doch Digitalisierung ist viel mehr als nur die Installation neuer Maschinen und neuer Software. Gelegenheit zum Austausch rund um die aktuellen Herausforderungen in der Produktion bietet das Fitnessprogramm ?Digital Business Hannover? vom 15. Juni bis zum 20. Juli 2021 in fünf interaktiven Online-Sessions. Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover lädt Gewerbetreibende aus der Produktion dazu ein, sich mit den Chancen der Digitalisierung zu beschäftigen und in den virtuellen Austausch zu kommen. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung über folgenden Link möglich: www.digitalbusinesshannover.de.

Neue Arbeit und verbessertes Produktionscontrolling, Cobots und andere technische Neuerungen sowie das Marketing in sozialen Medien stehen im Fokus der Online-Reihe. Beim Warm-up-Workshop am 15. Juni lernen die Teilnehmenden ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennen und entwickeln Fragestellungen, die in den folgenden Meet-ups behandelt werden sollen. Meet-up Nr. 1 am 22. Juni geht auf die Idee von ?New Work? ein: vernetztes Arbeiten in interdisziplinären Teams sowie flexible Arbeitszeiten und -orte. Welche Cobots gibt es, wo liegen die Unterschiede, und wie kann man sicher sein, den richtigen zu kaufen? Um diese Fragen geht es beim Meet-up Nr. 2 am 29. Juni. Meet-up Nr. 3 am 6. Juli zielt auf Produktmarketing und Fachkräftegewinnung mithilfe von Social Media ab. Die Frage: ?Müssen die Produkte jetzt ?instagrammable? werden oder gibt es auch andere Möglichkeiten?? Im Abschluss-Barcamp am 20. Juli bestimmen die Teilnehmenden das Programm und ziehen ein Fazit. Alle Module finden jeweils dienstags von 16 (Auftakt-Workshop um 16.30Uhr) bis 18 Uhr statt.

Digital Business Hannover ist ein von der Wirtschaftsförderung der Region Hannover finanziertes Projekt. Umgesetzt und moderiert wird die Veranstaltungsreihe von der Digital Mindset GmbH.