Digital Commerce #STARTNOW – Die digitale E-Commerce Roadshow by IntelliShop

Die zweite digitale Roadshow der B2B.COMMERCE.2020 Reihe von IntelliShop AG bringt wieder exzellentes Experten Know-How rund um die Digitalisierung im Mittelstand in einer Online-Vortragsreihe.

Nach dem erfolgreichen Roadshow-Auftakt im April steht nun der zweite Termin der digitalen Roadshow fest. Am 16. Juni wird Michael Döhler, Head of Consulting der IntelliShop AG gemeinsam mit zwei weiteren Speakern einen Deep-Dive zum Thema Digital Commerce #STARTNOW starten. Im Vordergrund steht dabei der schnelle und erfolgreiche Start im B2B E-Commerce und wie dieser optimal gelingt. Aus den drei verschiedenen Perspektiven der Speaker wird dabei beleuchtet warum genau JETZT der richtige Zeitpunkt für den Einstieg in den digitalen Vertrieb ist!

Insights und Austausch

Im anschließenden Experten-Panel erhalten die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit ihre Fragen direkt an die Experten zu richten, sondern es findet auch Austausch zwischen den Speakern zu aktuellen und relevanten Themen des B2B E-Commerce statt. Die Experten plaudern aus dem Nähkästchen und freuen sich natürlich auch auf aktiven Austausch mit den Teilnehmern während des Panels.

Anmeldung und Tickets

Die Anmeldung zur digitalen Roadshow ist kostenfrei, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Genauere Informationen zu den Tickets und der Anmeldung finden Sie hier:

https://www.intellishop-software.com/roadshow-b2b-commerce-2020/

