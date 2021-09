Digital Hub startet in neuer Location durch

Der Digital Hub Region Bonn AG startet mit der Eröffnung einer neuen Location am Bonner Hauptbahnhof durch. Der offizielle Startschuss findet heute mit NRW-Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart statt. „Wir freuen uns, dass die Anstrengungen um eine Förderung der digitalen Startup-Szene mit der Eröffnung einer neuen Location am Bonner Hauptbahnhof erfolgreich waren und die Sichtbarkeit des Hubs erhöhen“, sagt Dr. Hubertus Hille, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg sowie Aufsichtsratsvorsitzender der Digital Hub Region Bonn AG: „Es ist wichtig bei diesem Thema am Ball zu bleiben und das Projekt zu vergrößern, daher begrüßen wir es, dass nun auch das Transfer Center enaCom der Universität Bonn als Partner des Hubs in der neuen Location mit an Bord ist und den wissenschaftlichen Unternehmensnachwuchs der Exzellenzuniversität fördert.“

Die Digitalisierung und damit zusammenhängende frische Ideen sind für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft von großer Bedeutung. Daher bekommt die Förderung von Startups auch in der Region Bonn/Rhein-Sieg in den vergangenen Jahren einen immer höheren Stellenwert. Neben der Schaffung neuer Arbeitsplätze wirken sich solche Ideen und Impulse positiv z. B. auf Themen wie Nachhaltigkeit, Bildung, Gesundheit oder Mobilität aus. Zu diesem Zweck entstand im Jahr 2016 mit viel Unterstützung aus Politik und Wirtschaft der Digital Hub am Bonner Bogen. Nach fünf Jahren ist dieses Inkubationszentrums den Kinderschuhen entwachsen und bildet mit seinem Accelerator-Programm einen wichtigen Bauchstein in der regionalen Startup Förderung.

Mitten im Herzen der Stadt und sehr gut erreichbar startet der Hub jetzt noch einmal durch und eröffnet einen modernen 800 Quadratmeter großen Coworking Space mit unterschiedlichen Räumen und Nutzungsmöglichkeiten durch die Startups aber auch durch externe Mieter. Zur Eröffnung freuen sich Aufsichtsrat und das Hub-Team in einer kleinen Festveranstaltung mit ausgewählten Gästen auch NRW-Wirtschaftsminister Professor Dr. Andreas Pinkwart begrüßen zu dürfen, dessen Ministerium durch einen Förderaufruf dieses Projekt seinerzeit ins Rollen gebracht hat.

Weitere Informationen unter: www.digitalhub.de