Digital Leadership – Die Arbeitswelt 4.0 fordert neue Spielregeln und Kompetenzen von Führungskräften

Digital Leadership ist in aller Munde. Aber was bedeutet das eigentlich für Mitarbeiter und Vorgesetzte? Ein Großteil der Führungskräfte fühlt sich schlecht auf ihre neue Führungsrolle vorbereitet und oftmals alleingelassen mit der Aufgabe, ihren Führungsstil an die Arbeitswelt 4.0 anzupassen. Viele von ihnen sind unsicher, wie das neue Führungsverständnis in die oft alteingesessenen Strukturen des Unternehmens transportiert werden soll.

Im Seminar ?Digital Leadership: Neue Spielregeln und wichtige Kompetenzen in der Arbeitswelt 4.0? vom Haus der Technik e. v. (HDT) in München lernen die Teilnehmer, auch in einem eher tradierten Arbeitsumfeld als Führungskraft und Vorbild souverän mit dem Begriffs-Wirrwarr rund um die digitale Transformation umzugehen und Schritt für Schritt das 7-Facetten-Führungsmodell in ihrem Team- oder Abteilungsumfeld umzusetzen. Es werden unkomplizierte, smarte und kreative Interventionen und Tools vorgestellt, mit denen sie sich dem Potenzial der neuen Führungsrolle nähern, die Zusammenarbeit im Team verbessern sowie die Motivation, Autonomie und Eigenverantwortung ihrer Mitarbeitenden stärken können. Sie lernen, in ihrer Rolle als Digital Leader vor allem eines zu sein: Veränderungs-Designer für die neue Arbeitswelt in ihrem Team.

Geleitet wird der Workshop von Nina-Marie Renk. Sie ist Management- und Führungskräfte-Beraterin, Coach und Trainerin. Darüber hinaus ist sie Systemisch-Integrativer Coach (SIC®), Kommunikationstrainerin, Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) mit Schwerpunkt Personalentwicklung, Personal und Organisation (M.A.) mit Schwerpunkt “Digitale Kompetenzentwicklung” und “Kommunikation?. Sie war in leitender Funktion im Personal- und Projektmanagement sowie als leitende Referentin in der Personalentwicklung in verschiedenen Branchen in der freien Wirtschaft und Non Profit-Unternehmen tätig.

