Digital Marketing Freaks: Über 7.000 Beiträgen zu Neuerungen und Trends im Onlinemarketing

Steinach im Oktober 2019 – Die neue Facebook Gruppe für Onlinemarketing “Digital Freaks” von Nabenhauer Consulting übertrifft alle Erwartungen und bietet ihren Mitgliedern ein gewisses Knowhow und sämtliches Handwerkszeug, damit ihre Vertrieb und Marketing wirklich auf jedem Level klappt und alle Zielgruppen angesprochen werden. Die Gruppe besteht aus unterschiedlichen Menschen mit einem gemeinsamen Interesse: den sozialen Netzwerken und deren Nutzung für Marketing und Vertrieb. Verschiedene Branchen, überwiegend aus dem Bereich Marketing & Werbung, Dienstleistungen, Internet und Unternehmensberatung sind vertreten. Mehr über Facebook Gruppe für Onlinemarketing “Digital Freaks” erfahren: https://www.facebook.com/groups/oma.help/ (https://www.facebook.com/groups/oma.help/)

Vertreter des Onlinemarketings und auch die Öffentlichkeit kennen die Nabenhauer Consulting als einen renommierten Dienstleistungsanbieter. Mit neuen Ideen stärkt Nabenhauer Consulting seit Jahren schon das Kerngeschäft. Eine dieser Innovationen ist die neue nützliche Facebook Gruppe für Onlinemarketing “Digital Freaks”. Selbst Kenner der Materie sind von der Wertigkeit der Gruppe “Digital Freaks” und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. Die Gruppenmitglieder setzen sich überwiegend aus Unternehmern und Angestellten zusammen. Freiberufler und Selbstständige sind ebenfalls vertreten und informieren sich in zahlreichen nützlichen Beiträgen zu Neuerungen und Trends im Online Marketing. Täglich kommen neue Themen und Bereiche hinzu, die von den Gruppenmitgliedern diskutiert und auf die Anwendbarkeit in der Praxis geprüft werden. Mehr über Facebook Gruppe für Onlinemarketing “Digital Freaks” und Digital Freaks Team erfahren: https://www.facebook.com/groups/oma.help/ (https://www.facebook.com/groups/oma.help/)

Die Vorteile der Mitgliedschaft in der Facebook Gruppe für Onlinemarketing “Digital Freaks” liegen auf der Hand: Robert Nabenhauer trägt mit monatlichen Veröffentlichungen von Fundstücken, interessanten News oder wichtigen Änderungen in den sozialen Netzwerken zu den Gruppendiskussionen bei. Die Themen richten sich dabei nach den Wünschen der Gruppenmitglieder. Hier geht es um die kosten- und zeitsparende Nutzung und den Umgang mit hilfreichen Tools, passender Software und die Anpassung an die eigenen Kommunikationsstrategien. Dazu kommen Angebote für Webinare und Veröffentlichungen der Gruppenteilnehmer, die teils exklusiv in der Gruppe “Digital Freaks” angeboten werden.

Nabenhauer Consulting ist ein renommiertes Unternehmen. Mit den angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt. Die Facebook Gruppe für Onlinemarketing “Digital Freaks” ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Nabenhauer Consulting. Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen.