Digital, nachhaltig, innovativ

Hamburg, 14.09.2021 – Gemeinsam mit der Agentur SXCES hat Audi bei seiner Präsentation des Audi grandsphere concept eine weitere Weltpremiere gefeiert: das virtuelle Exponat on air. Im Live-Stream wurden durch Mixed Reality-Experience Zuschauer auf der ganzen Welt erreicht.

Marjan Blazevski, Koordination technische Visualisierungen bei Audi: „Was als reiner Design-Workshop im Live-Stream sein Debut feierte, soll in Zukunft die Technologien ganzer Fahrzeuge im Rahmen unserer Kommunikation darstellen“, so Blazevski. „Die Möglichkeit sich rein virtuell durch komplexe Fahrzeugmodelle zu bewegen, ohne dass bauliche Gegebenheiten die Perspektiven einschränken, ist nur eines von vielen Vorteilen gegenüber klassischen Exponaten“, erläutert der Audi-Projektleiter.

Die Darstellung des neuen Audi grandshpere concepts basiert auf einer 3D-Visualiserung mit der Unreal Engine von Epic Games in Kombination mit neuester Tracking-Technologie. Dadurch wirkt das 3D-Modell ebenso real wie der Raum und die Menschen, die vor der Kamera zu sehen sind.

Reales Exponat vs. virtuelles Exponat on air

Seit Jahrzehnten sind reale Exponate und handgefertigte Konzept-Modelle in der Automobilbranche der materialisierte Technologiestand, der die Messestände weltweit schmückt und dem Betrachter Einblicke in die Fahrzeugtechnologie gewährt. Höhere Komplexität, kürzere Lebenszyklen, schnellere Entwicklungen und mehr digitale Funktionen erfordern jedoch angepasste Präsentations-Konzepte. Exponate sind aufwendig in Produktion, Transport, Lagerung, Reparatur, Entsorgung und dem personellen Aufwand. Die Audi-Kommunikation setzt mittlerweile gezielt auf virtuelle Exponate, agiert nachhaltig und kann gleichzeitig noch mehr erreichen. Blazevski: „Durch den Einsatz virtueller Exponate on air ist ein paralleler Einsatz online via Livestream oder on-site auf Leinwand möglich, wir liefern einen didaktisch optimal aufbereiteten Content, haben vielfache Möglichkeiten, Inhalte noch detaillierter zu erklären“, so der Audi-Projektleiter. Die virtuellen Exponate erlauben zudem virtuelle Blicke unters Blech, Explosionsdarstellungen oder sie können digitale Prozesse detailgetreu darstellen.

Zudem sind deutlich schnellere, flexiblere Content-Aufbereitungen und -Anpassungen auf Basis von original CAD-Daten möglich und On-Demand-Darstellungen zum Beispiel bei Q&As in Live-Veranstaltungen. Außerdem können Adaptionen aus Unreal in weitere web- oder app-basierte Medienformate umgesetzt werden.

Ein high end Technologie-Mix

„Gegenwärtig ist diese Art der Produktion ein einmaliger Technologie-Mix, der auf der Unreal-Engine des Fortnite Anbieters Epic Games basiert und von uns mit neuester Tracking-Technologie von Trackmen kombiniert wird“, berichtet der Digital-Experte Sebastian Kuhn der Agentur SXCES, die das virtuelle Exponat on Air für Audi umgesetzt hat. Dabei wurde, während der Produktion der neuartigen virtuellen Präsentation des Audi grandsphere concept in Ingolstadt, auf einem ROE LED-Boden mit der Software GhosTrack von Ghostframe gearbeitet.

Nachhaltige Kommunikation

Der Bau und Transport realer Exponate erzeugt Aufwände und unterliegt häufig einer unflexiblen Handhabung. Daher setzt die Audi-Kommunikation zukünftig vermehrt auf einen digitalen Workflow. Durch den Zugang zu den neuesten Technologien will sich Audi weltweit virtuell und vernetzt präsentieren. Das Virtuelle Exponate on air leistet einen Beitrag zur nachhaltigeren Arbeit im Bereich der Kommunikation insgesamt.

Der Link zum offiziellen Video des Audi gandsphere concept in der Audi Mediathek:

https://www.audimedia.tv/de/audimediatv/video/virtual-design-workshop-die-highlights-des-audi-grandsphere-concept-5719