Digital Press Day von REICHERT+ Communications I Neue digitale Plattform für Fashion & Beauty

Am Dienstag, den 23. Juni 2020 kreierte die Berliner Kommunikationsagentur REICHERT+ Communications in Zusammenarbeit mit EPIC MINUTES PRODUCTION neue Maßstäbe bei der Inszenierung eines erfolgreichen Live Presse-Events.

Insgesamt folgten über 360 Redakteure, Stylisten, VIPs und Influencer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dem Livestream moderiert von Janin Ullmann.

Bildmaterial und weiterführende Informationen finden Sie unter folgendem Link: http://www.reichertplus.com/de/pressroom/digital-press-day-2020/

Um 10:00 Uhr wurden zunächst die Fashion-Keypieces der kommenden Herbst Winter Saison präsentiert, gefolgt von den Produkthighlights der Beauty-Welt am Nachmittag um 16:00 Uhr. Für viel Abwechslung sorgten zum einen eingespielte Image-Filme der teilnehmenden Marken, eigens von R+ produzierte Produkt-Filme sowie aufwändig inszenierte 360 Grad Produkt-Shots von Epic Minutes.

Bei dem Fashion Press Day wurden die neusten Teile von Fashion- und Lifestylemarken wie Superga, Replay, LeGer by Lena Gercke, Nobis, Sebago, K-Way, Edel-Optics, Barbie, Fresh?n Rebel oder Lascana vorgestellt. Als absolutes Highlight führte Janin Ullmann einen Live-Trendtalk mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer, der über seine Brillenkollektion mit Edel-Optics und seine neue Kollektion mit About You berichtete.

Um 16:00 Uhr folgte die Präsentation der teilnehmen Beauty-Marken. Janin Ullmann zeigte mit ihren Co-Moderatoren die Beauty-Highlights von EUBOS, L?Occitane, Nu Skin, Glossybox, One Drop Only und Kale&Me. Als Special Guest der Beautyszene wurde Starvisagist Horst Kirchberger per Live Video dazu geschaltet und stand den Fragen zu aktuellen Trends der Moderatorin Rede und Antwort.

?Wir wollten unsere etablierten ?Press Days? in digitaler und lebhafter Form ins Netz transportieren, den interaktiven Charakter als Erlebnisplattform beibehalten, und eine neue Benchmark im Bereich Presse – Livestreaming setzen. Für mehr Interaktion während der Produkt-Präsentation haben wir beispielsweise im Vorfeld des Streams Produkt-Samples an Redakteure, Influencer und VIPs gesendet, sodass diese während des Streams die Produkte nicht nur sehen, sondern auch erleben konnten. Zudem haben wir mit den prominenten Talk-Gästen Guido Maria Kretschmer und Horst Kirchberger für inhaltliche Highlights gesorgt. Die durchweg positiven Feedbacks der Zuschauer bestätigen, dass unser Digital Press Day mit insgesamt über drei Stunden Streaming-Zeit neue Benchmarks gesetzt hat?, freut sich David Reichert, Inhaber von REICHERT+ Communications, über den Erfolg.

Oliver Schütte, Managing Director bei Epic Minutes Hamburg, ergänzt zu den Anforderungen an heutige Livestreams: ?Bei dem momentanen Angebot an Livestreams gilt es, neue Formate zu entwickeln, die einen unterhaltsamen Charakter haben, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten. Dazu gehören eine ausgearbeitete Dramaturgie und eine Produktion, die durch mehrere Kameras und Perspektiven, sowie interessante Einspieler Abwechslung in den Stream bringen. Gerade bei hochwertigen Marken müssen die technische und inhaltliche Qualität eines Streams dieses auch widerspiegeln.?

REICHERT+ Communications hat mit dieser Inszenierung bewiesen, wie es auch digital gelingen kann, die Produkthighlights und Trendteile mit einem besonderen Live-Charakter unterhaltsam und informativ einem ausgewählten B2B Publikum zu präsentieren.

Unter www.digital-pressday.com sind die Streams des Digital Press Day weiterhin on Demand abrufbar.