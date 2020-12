Digital Signage Display Lösung von digitalSIGNAGE.de zur Raumbuchung&Wegeleitung für Bürokomplexe, Krankenhäuser, Hotels und Rathäuser

Bürokomplexe, Krankenhäuser, Hotels, Rathäuser, Universitäts- oder Schul-Campus beziehungsweise überall dort, wo nicht der Weg zum Ziel offensichtlich ist, machen die Raumbuchungs- und Wegeleitsysteme von digitalSIGNAGE.de Sinn. Der deutsche Digital-Signage-Pionier bietet diesbezüglich, die auf diese Anwendungsfälle spezialisierte Digital-Signage-Software ?DS Director? an. DS-Director besticht vor allem durch seine Vielseitigkeit in puncto Digital-Signage und eine sehr komfortable Benutzerführung. Zudem sind keine aufwendigen Server zum Betrieb notwendig, sondern lediglich ein PC-Arbeitsplatz im Netz des Kunden.

Die Digital Signage Software, DS-Director, ist in Verbindung mit den aktuellen, robusten und wirtschaftlichen DS-Media-Playern, DS-Displays und DS-Signboards im Starterpaket von digitalSIGNAGE.de für die Raumbuchungs – und Wegeleitsysteme zu attraktiven Preisen erhältlich.

Neben der datums- und zeitgenauen Anzeige aller wichtigen Information zur Raumbuchung oder Wegbeschreibung lassen sich natürlich -? wie bei Digital-Signage üblich – die verwendeten Displays via zahlreicher vordefinierter Templates in verschiedene Flächen unterteilen. Je nach Template-Vorlage lassen sich so weitere Texte, Videos, Bilder oder Slideshows auf die Displays zaubern. Eine intelligente Template-Steuerung sorgt überdies für die optimierte Anzeige je nach Auslastung. So kann beispielsweise in einem größeren Hotel sichergestellt werden, dass immer der Umgebungsplan und die Wegleitzeichen sichtbar sind, während Video-Werbung oder Slideshows bei Netzwerküberlastung nur geringe Priorität haben.

Die jeweiligen Template-Vorlagen lassen sich zudem im DS-Director auf eigene Bedürfnisse editieren und Schnittstellen (XML, CSV, Web) sorgen für weitere Integrationen in vorhandene Systeme. Beispielsweise gibt es auch Schnittstellen zu gängigen Bankett-, PMS-, Facility-Management- oder Groupware-Applikationen sowie zu Micros-Fidelio (Opera, Suite 8). Dadurch kann DS-Director vollkommen selbstständig im Hintergrund agieren. Selbst Firmenlogos werden über die Fidelio-Schnittstelle unterstützt.

DS-Director kommuniziert über standardisierte Protokolle. Die Inhalte werden über FTP oder HTTP auf die Displays übertragen und automatisch angezeigt. Dabei werden die gängigen Dateiformate BMP, GIF, JPEG, PNG und MPEG unterstützt. Die Vorteile dieser Technik liegen auf der Hand: erstens können DS-Director-Displays über jedes auf IP basierendes Netzwerk (z.B. Internet) angebunden werden, zweitens kann man einen beliebigen FTP Client, wie den Internet-Explorer, zum direkten hochladen von Bildern, Animationen und Videos verwenden.

Die Vorteile von DS-Direktor im Überblick

Elektronische Ausschilderung, Wegeleitsystem, Werbeplattform.??

Datums- und zeitgenaue Präsentation von Werbeinhalten.

Begrüßungsbildschirm. ??

Multimedia-Unterstützung (Videos, Slide-Shows, Bilder, Texte).??

Schnittstellen ( Bankett-, PMS-, Facility-Management-, Groupware-Applikationen, Micros-Fidelio, Excel, XML, CSV, Web).??

Bildschirm-Vorausschau sowie automatischer Seitenwechsel (Blättern) bei hoher Auslastung auf den DS-Public Displays.

Intelligente Template-Steuerung. ??

Support von Multifunktionsräumen.??

Keine Server notwendig. ??

WLAN, Ethernet.??

Gruppen- und Clusterbildung. ??

Vielseitig einsetzbar. ??

Große Installationsbasis.

Die Software DS Director funktioniert mit allen Digital Signage Player & Digital Signage Display Produkten von digitalSIGNAGE.de. Grundbedingung ist der einmalige Erwerb des DS Director Starterpaketes. Dieses beinhaltet das Aufsetzen der Software, die Einrichtung des Systems und die Erstellung der Layout Vorlagen.

Das Support-Team von digitalSIGNAGE.de bietet deustchlandweit Installationen der Soft- und Hardware an.

Für weitere Informationen steht der digitalSIGNAGE.de Vertrieb unter vertrieb@digitalsignage.de und Tel. 040 180 241 080 zur Verfügung.

Digital Signage ist unsere Sprache.

digitalSIGNAGE.de der IAdea Deutschland GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen erzeugt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es digitalSIGNAGE.de der IAdea Deutschland GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

? hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die digitalSIGNAGE.de der IAdea Deutschland GmbH Digital Signage Produktlinie hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in 500.000 Installationen weltweit eingesetzt.