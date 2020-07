Digital Signage: itworx-pro GmbH? LionDATA 15,6 Zoll Digital Signage Signboards für die digitale Konferenzraum Beschilderung

Die itworx-pro GmbH aus Hamburg liefert über einen seiner Partner LionDATA 15,6 Zoll Digital Signage Signboards an eine Hotelkette.

Die Digital Signage Displays mit programmierbaren LED Bars an den Seiten werden als digitale Konferenzraum Beschilderung eingesetzt. Leuchten die LED Bars an den Seiten des Digital Signage Signboard grün, dann ist der Konferenzraum verfügbar und leuchten die LED Bars an dem digitalen Schild rot, dann ist der Konferenzraum nicht verfügbar. Auf dem LionDATA Bildschirm werden Informationen über die Reservierungen und Veranstaltungen in dem jeweiligen Konferenzraum angezeigt. Die Geräte sind bei dieser Anwendung via LAN mit dem Netzwerk verbunden, können aber auch über WiFi und optional über eine SIM-Karte integriert werden.

Über eine cloudbasierte Content Management Software kann der Bediener des CMS aus der Ferne und über das Internet die Inhalte und die Hardware verwalten. Die Bedienersoftware verfügt über eine Gesamtübersicht, eine Playlistenverwaltung, eine Geräteverwaltung, eine Benutzerverwaltung und eine Kalenderfunktion.

Die Stromversorgung erfolgt bei diesem Projekt über PoE (Power over Ethernet), die LionDATA AIO- (All-in-One) Lösung kann aber auch wahlweise durch ein Netzteil mit Strom versorgt werden. Das LionDATA Digital Signage Signboard zeigt die Bildinhalte in einer Full-HD Auflösung von 1920×1080 Pixel an. Als Prozessor dient ein RK3288 Quadcore, Cortex A17. Auf der LionDATA 15,6? All-in-One (AIO) Lösung läuft ein Android 8.1 Betriebssystem. Geräteeinstellungen können direkt am digitalen Schild über den Kapazitiv Touch, oder bei Netzwerkverbindung mittels TeamViewer, vorgenommen werden. Zur Wandmontage befinden sich Bohrungen für eine 75mmx75mm Vesa Halterung auf der Rückseite des LionDATA Digital Signage Boards.

Weitere Informationen über LionDATA Digital Signage Signboards erhalten Sie bei der Value-Added Distribution itworx-pro GmbH in Hamburg unter Tel. 040-6965377-0, E-Mail: info@itworx-pro.de oder Internet: www.liondata-digital.de und www.itworx-pro.de.

Die itworx-pro GmbH in Hamburg ist ein Marktführer im Bereich der Digital Signage Multimedia Übertragungssysteme, Digital Signage Mediaplayer-Systeme, Audio-Video-Technik und KVM-Lösungen. Die Produkte verteilen in tausenden von Netzwerken die Bilder zuverlässig und in höchster Qualität auf die Screens über Next-Generation Video-/Audio-/USB-/RS232 Übertragungssysteme und Mediaplayer.

Das hauseigene Technik-Team ist bei vielen europaweiten Digital Signage und KVM Installationen unterstützend beim Kunden vor Ort im Einsatz.

Die itworx-pro GmbH verfügt über Niederlassungen in Hamburg, Neumünster, Istanbul und Barcelona. Das Zentrallager befindet sich in Deutschland. Der Vertrieb zeichnet sich verantwortlich für über 10.000 durch itworx-pro Übertragungssysteme angesteuerte Bildschirme im Bereich des Digital Signage. Die itworx-pro GmbH ist Value Added Distributor für die Hersteller LionDATA, Smil-player.de, IAdea, Minicom und Rose Electronics. Zu den Referenzen gehören namhafte DAX-Unternehmen und viele Partner aus dem industriellen Umfeld wie auch viele Kunden aus dem öffentlichen Bereich. Die itworx-pro GmbH ist Mitglied von POPAI (Point Of Purchase Advertising International).