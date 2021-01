Digital Signage: Papercast? E-Paper-Displays helfen bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Abu Dhabi

Das Verkehrsministerium von Abu Dhabi (DoT) hat im Rahmen seiner Strategie zur Verbesserung des Zugangs zu und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel solarbetriebene E-Paper-Fahrgastinformationsbildschirme von Papercast an Bushaltestellen in der gesamten Hauptstadt installiert.

Nach dem erfolgreichen Proof-of-Concept Anfang 2019 wurden an 175 Bushaltestellen an den verkehrsreichsten Orten und Sehenswürdigkeiten der Stadt Papierfahrpläne durch Digital Signage E-Paper-Beschilderung ersetzt. Das Projekt wurde vom Papercast-Partner Energy International in den VAE umgesetzt und umfasst eine Kombination aus 100x 13-Zoll-Einzel-E-Paper- und 75x 13-Zoll-Doppel-E-Paper-Displays mit 20-W-Solarmodulen.

Die Hauptstadt der VAE hat in den letzten Jahrzehnten ein enormes Wachstum verzeichnet, und das DoT hat viel in den Aufbau eines modernen Verkehrsnetzes in Abu Dhabi investiert. Mit dem Gesamtziel, das Verkehrswachstum zu reduzieren und eine Umstellung auf nachhaltigere Verkehrsträger zu fördern, hat das DoT ein integriertes Verkehrszentrum in Form der mobilen DARB-App und der Website entwickelt. Bewohner können ihre Reisen mit interaktiven Tools einfach planen und erhalten ETA-Updates in Echtzeit für jedes Transportmittel.

?Die Implementierung eines schnellen und zuverlässigen Kanals zur Bereitstellung von Echtzeitinformationen für die Öffentlichkeit an Bushaltestellen war der nächste logische Schritt für Abu Dhabi?, kommentiert Aspi Kapadia, Vizepräsident von Energy International. ?Die sonnenlichtlesbaren, solarbetriebenen E-Paper-Displays von Papercast boten die effektivste Lösung – ohne Strom- und Datenkabel ziehen zu müssen. Das DoT ist drahtlos mit dem Papercast-Content-Management-System verbunden und kann den Anzeigeinhalt problemlos steuern. ?

Energy International bietet SMART-Parkkontrollsysteme und automatisierte Nahverkehrssysteme an und unterstützt seit 10 Jahren das DoT Abu Dhabi Parking Management Program. Die einzigartigen Eigenschaften von E-Paper machen es ideal für den Außenbereich und bieten eine unschlagbare Sichtbarkeit des Bildschirms, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Kombinieren Sie dies mit drahtloser Konnektivität und außergewöhnlich geringem Stromverbrauch, und Papercast-Displays können kontinuierlich solarbetrieben angezeigt werden ?- es sind keine Strom- oder Verbindungskabel erforderlich. Dies bedeutet, dass die Papercast Lösung schnell an einem vorhandenen Mast oder Unterstand installiert werden kann und gleichzeitig eine nachhaltige und umweltfreundliche Anzeigetechnologie bietet.

Papercast Ltd. wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch die Christiansen GmbH ?vertreten. Das Vertriebsteam steht unter Tel. +49/431 221303 20?und https://www.digitalsignage247.de für eine detaillierte Beratung zur Verfügung.

Die Christiansen GmbH ist ein jahrelang am deutschen und europäischen Markt agierender Hersteller, Distributor und Importeur hochwertiger IT-Komponenten mit eigenem Lager in Deutschland.

Durch die Expertise der seit 1999 im IT-Markt agierenden Mitarbeiter fokussierte sich die Christiansen GmbH auf Produkte aus den Bereichen Digital Signage, E-Paper-Displays, AV Broadcaster & Extender, LCD Walls, Lichtsysteme und Videoüberwachung. Zu den Kunden der Christiansen GmbH gehören Unternehmen aller Größenordnungen ? vom EDV-Händler um die Ecke bis zu vielen DAX-Unternehmen. Die Christiansen GmbH mit Büros in Kiel, Schwentinental, Hamburg und Hannover verfügt über einen zertifizierten technischen Support und ein Rechenzentrum und hält Beteiligungen an weiteren Unternehmen.

Die Christiansen GmbH und die weiteren Unternehmen der Christiansen Unternehmensgruppe wurden vom Kieler Unternehmer Dipl.-Kfm. Björn Christiansen gegründet und werden von diesem als geschäftsführendem Gesellschafter und seinem Team für die Zukunft weiter ausgebaut.