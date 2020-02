Digital Signage Software DSSHOW

DSSHOW, die Digital Signage Software, steht nun in der neuen Version 2.2.0 für den kostenlosen Download zur Verfügung. Mit dem neuen Element ” Folder-Viewer ” ist DSSHOW nun in der Lage abgesicherte Ordnerstruckturen dem Nutzer darzustellen und entsprechende Inhalte in den einzelnen Ordner kontrolliert aufzurufen. Dieses neue Element erweitert den Funktionsumpfang von DSSHOW z.B. für den Einsatz als digitales schwarzes Brett, Mitarbeiter-Infosystem oder elektronische Sicherheitsbelehrung am Arbeitsplatz. DSSHOW findet daher unter dem Begriff Industrie 4.0 seinen Einsatz auch zur Visualisierung von Industrieproduktion und Steuerung.

Für jeden Teilbereich auf den Displays können mit DSSHOW unterschiedliche Anwendungen einstellt werden. Zum Beispiel eine Präsentation zur Besucherbegrüßung, ein Livestream der aktuellen Nachrichten oder zusätzlich, im unteren Teil des Displays, eine Laufschrift mit den wichtigen Informationen des Unternehmens. Per Netzwerk oder Cloudlösungen werden Inhalte auf unterschiedlichsten Displays und Standorten koordiniert.

Eine zeitlich unbegrenzte DSSHOW-Lizenz kostet 430,- Euro/netto. Für DSSHOW-Anwender ist das Update auf die neue Version im ersten Jahr kostenlos und danach für 150,- Euro/netto erhältlich.

Die filsinger.de GmbH & Co. KG produziert seit 1993 multimediale Kiosksysteme und zählen mit u?ber 10.000 Installationen zu den größten Herstellern von POI- und POS-systemen in Europa.

In die Serienproduktion, die Entwicklung branchenspezifischer Sonderlösungen und die Planung kompletter Konzepte fu?r jeden Einsatzzweck fließen umfangreiches Branchenwissen und technisches Know-how ein.

Die Softwaremodule wie z.B. die Digital Signage Software DSSHOW von filsinger.de kommen in vielen Terminalprojekten zum Einsatz. Bei Bedarf wird kundenspezifische Software für Kiosk-Systeme, Digital Signage, Wegeleitsysteme und Produktionsvisualisierungen entwickelt.

Mehr unter http://www.filsinger.de