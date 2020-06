Digital Workplaces mit M-Files und MS Teams

Viele Kunden der DMSFACTORY müssen ihre Beschäftigten derzeit vom digitalen Arbeitsplatz aus im Homeoffice arbeiten lassen. Collaboration-Tools wie Microsoft Teams ermöglichen dabei die Zusammenarbeit verteilt sitzender Personen am gleichen Projekt. Weil dafür auch der Zugriff auf den Dokumentenpool des Unternehmens notwendig ist, verwendet DMSFACTORY die Integration der Informationsplattform von M-Files in MS Teams.

Die DMSFACTORY ist Spezialist für Geschäftsprozessmanagement und realisiert bei ihren Kunden Projekte für ECM, Workflow und Robotic Process Automation. Über die Ende 2019 von M-Files vorgestellte Integration des ECM-Systems in MS Teams macht DMSFACTORY dessen Funktionen auch im Digital Workplace verfügbar. Die Verknüpfung kombiniert die Kommunikation, die Zusammenarbeit und Projektabsprachen aus MS Teams mit dem intelligenten Informations- und Dokumentenmanagement aus M-Files. Unternehmen können dadurch die Vorteile beider Programme nutzen und den idealen digitalen Workspace schaffen.

Zugriffsrechte

Durch die automatische Vergabe von Zugriffsrechten lässt sich das Informationsmanagement einfach und sicher steuern. Jeder Nutzer bekommt nur die Informationen und Inhalte angezeigt, auf die er entsprechend seiner Zugriffsrechte auch zugreifen darf. M-Files erlaubt den Zugang zu relevanten Informationen und Daten direkt aus MS Teams heraus. Der Zugriff findet unabhängig vom Speicherort statt und ermöglicht nicht nur das Aufrufen von in M-Files verwalteten Daten, sondern auch von in externen Anwendungen gespeicherten Inhalten. Mit entsprechender Berechtigung können die Nutzer immer die aktuellste Version eines Dokumentes abrufen, da alle vorgenommenen Änderungen automatisch protokolliert werden. Zudem ist es möglich, Dokumente gleichzeitig an verschiedenen Orten in MS Teams anzuzeigen.

Nutzung aller Daten ohne Migration und aus einer Ansicht heraus

Mit der Nutzung von MS Teams in Kombination mit M-Files werden Dokumente und Daten aus Netzwerkordnern, SharePoint, File-Sharing Anwendungen, ECM-Systemen, CRM, ERP und anderen Geschäftsanwendungen in nur einer Oberfläche verbunden. Das löst Informationssilos auf und erleichtert die Suche nach Informationen. Unternehmen können so einen weiteren Schritt in Richtung digitale Transformation gehen und ein produktives Arbeitsumfeld schaffen.

Die DMSFACTORY GmbH ist ein IT-Lösungsdienstleister für das Gebiet Geschäftsprozessmanagement mit den Schwerpunkten Document Capture, Business Process Management (BPM), Dokumenten-Management (DMS) und Archivierung. Das Portfolio ist branchenneutral und richtet sich an nationale und internationale Unternehmen. DMSFACTORY ist Partner der Hyland, M-Files, Kofax, Abbyy und u.a. für die Softwareprodukte Saperion ECM, M-Files ECM, M-Files Online, Kofax Capture, Kofax Transformation Modules, Kofax TotalAgility und Abbyy FlexiCapture zertifiziert.