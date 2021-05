digitalBAU 2022 – Innovation Challenge startet im Juni 2021

Die digitalBAU, Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche, wird im Februar 2022 zum zweiten Mal auf dem Messegelände in Köln stattfinden. Mit dieser neuen Plattform für Software Unternehmen und Industrie hat die Messe München in Kooperation mit dem BVBS (Bundesverband Bausoftware) ein zukunftsorientiertes Format für die Baubranche geschaffen.?

Bereits im Juni 2021 startet die sogenannte Innovation Challenge. Hier bietet der Veranstalter, den an der Messe teilnehmenden Unternehmen an, in einem Video Pitch gegeneinander anzutreten.

Unter den Teilnehmern ist auch die Handwerkersoftware HERO, die 2020 von der Telekom und Wirtschaftswoche mit dem DCA ausgezeichnet wurde.

Der Gewinner der Challenge wird auf der digitalBAU 2022, die vom 15.-17. Februar in Köln stattfindet, bekannt gegeben. Eingeteilt werden die Unternehmen in zwei Kategorien. Die erste Kategorie: Zukunft des digitalen Bauens – Digitale Initiativen und praxisorientierte Lösungen/? Digitale Strategien. Die zweite Kategorie: digitalLAB ? junge, innovative Ideen.

Im Juni startet das Online Voting. Hier hat das Publikum die Möglichkeit, seine Stimmen bis Ende November für seine Favoriten abzugeben. Die Innovation Challenge wird auf allen Marketing Kanälen der Messe beworben.

Der finale Pitch findet in einem Forum auf der digitalBAU 2022 statt. Hier entscheidet die Fachjury, wer als Sieger der Innovation Challenge hervorgeht!

HERO – die Handwerkersoftware für Profis. Hinter HERO steckt das Team der Lyke GmbH, die sich 2019 im Rahmen einer Umfirmierung vom Onlineportal für energetische Gebäudesanierung energieheld.de, zum Tech-Unternehmen weiterentwickelt haben. HERO Software ist cloudbasiert und bietet Ihren mehr als 5.000 aktiven Usern ein komplettes Projektmanagement für den Mittelstand. Vom Erstkontakt über komplette Dokumentenerstellung bis zur Umsetzung, Baustellenplanung- und Dokumentation. Mitarbeiterverwaltung, Zeiterfassung und die Plantafel helfen jeden Betrieb digital zu steuern. Alles in einer Anwendung vom Web und von unterwegs in der App. Es werden außerdem Schnittstellen zu u.a. GAEB, DAA, IDS-Connect und DATANORM angeboten. Auch große Hersteller und Händler wie Sonepar Deutschland und Buderus setzen auf die Software und nutzen HERO als sogenanntes White Label.