Digitale Arbeits- und Meetingräume – time4you präsentiert neueste Version der preisgekrönten IBT SERVER Softwarefamilie

Es ist soweit: die time4you GmbH stellt ihre neueste Version der IBT? SERVER Software vor. Die neue sommerfrische Version 24.1. startet im August 2020 und wird von verschiedenen Veranstaltungen begleitet.

So gibt es eine Live Session am 18. August unter dem Titel ?New Learning Experiences: Wie Ihr Lernmanagement besonders wird?. Am 24. September findet die Onlineveranstaltung ?HR digital ? Wie moderne Trainingsverwaltung für mehr Freiraum sorgt? statt, auch hier erhalten Interessenten und Anwender ?einen effektiven Einblick in die neue Version V24.1. Im September werden die Effekte von IBT? Social Networking präsentiert. Alle Termine unter www.time4you.de/events.

In der?aktuellen?Version des IBT? SERVER sind über zwanzig Jahre Erfahrung sowie Prozess- und Technologiekompetenz mit den neuesten Erkenntnissen des User-Experience-Design zu einer einzigartigen Digitalen Lernwelt mit komfortablen Integrationsmöglichkeiten verschmolzen. Immer wichtiger geworden ist für viele Anwender der Wechsel zwischen Trainings und Lernplattformen. So war es für die Entwickler folgerichtig, diese beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen. Ab sofort können Unternehmen ihre Angebote in Aus- und Weiterbildung um Web-Sessions, Videokonferenzen und Live-Online-Trainings ergänzen und dies einfach aus der eigenen Lernplattform heraus realisieren. Mit IBT? Live Collaboration binden sie so die wichtigsten Virtual-Classroom-Tools wie GoToMeeting, Teams, Jitsi, Webex, Zoom und weitere direkt in die IBT? SERVER-Lernplattform ein. Der fließende Wechsel zwischen Onlinetrainings, digitalen Tools und Social Media in Verbindung mit einem individualisierten effektiven Zugriff auf die eigene Lernwelt und Organisationsplattform ist so spielerisch möglich. ??Die Nutzer lernen mit WBTs, Virtual Classrooms und Videos genauso wie in Online-Kursen und Communities, unterstützt durch Blogs und Newsstreams. Digitale Arbeits- und Meetingräume sowie Social- Networking-Funktionen unterstützen beim informellen Lernen, bei der Kooperation oder beim Brain-storming.

Integration und ?Übergang ohne Medienbruch – Neuerungen in V24.1

Das Auge lernt mit: direkt im Office-Cockpit haben die Nutzer Zugriff auf frei verfügbare Bild-Datenbanken – damit sie ihre Bildungsprodukte im LMS-Katalog mit den passenden Bildern gezielt promoten können. Auch die Suchfunktionen sind intuitiv nutzbar und werden durch die Facettensuche erleichtert. Generell zeigt sich bei der V24.1 – es geht um eine Lernerfahrung, die sich durch spielerische Anmutung und Übergänge ohne Medienbruch auszeichnet. Durch die mühelose Integration unterschiedlicher Virtual-Classroom-Tools in das Learning-Management-System ist alles kompakt an einem Ort verfügbar. Trainer planen, veröffentlichen und führen die Live-Termine direkt in der IBT? SERVER-Lernplattform durch und stellen die Lernmaterialien zum Live-Termin direkt auf der Plattform zur Verfügung. Die gesamte E -Mail-Kommunikation erfolgt ebenfalls u?ber das IBT? LMS.

Dr. Hartwig Holzapfel, Directory Professional Services und Mitglied der Geschäftsleitung bei time4you: ?Mit dem neuen Release schaffen wir eine fließende Integration von Online-Lernangeboten über Toolgrenzen hinweg. Das ist uns schon länger ein Anliegen. Durch die Corona-Krise bedingt müssen Online-Lernangebote neu gedacht werden, sie ergänzen nicht nur Präsenztrainings sondern nehmen einen neuen Stellenwert ein. Wir haben Wünsche und Erfahrungen von zahlreichen Organisationen und HR Experten in das neue System mit einfließen lassen, um eine noch bessere User Experience und nahtlose Integration der Online Angebote zu schaffen und sind nun besonders stolz darauf, das Ergebnis bereits im August präsentieren zu dürfen.?

Die time4you-Lernlösungen auf Basis der mehrfach preisgekrönten IBT SERVER-Software bieten eine integrierte Plattform für Weiterbildung und Personalentwicklung. ?Der IBT SERVER wird zudem in verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte eingesetzt. Anwender in über 150 Ländern nutzen die vielfach ausgezeichnete IBT? SERVER Software für den erfolgreichen Einsatz in ihrem Unternehmen, Organisation oder Bildungseinrichtung. Das System besteht aus den vier Bereichen: IBT? LMS?? Learning Management System, IBT? TAS?? Training Administration System, IBT? TMS?? Talent Management System und IBT? LCM?? Learning Content Management.

Innovationen und Services

Referenzen und Services rund um die IBT SERVER Familie hier

Verschiedene Onlineformate und Checklisten unter ?www.time4you.de/checklisten

Die time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End-Lösungen auf Basis der IBT? SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational-Learning das Produktportfolio.

