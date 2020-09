Digitale Besucher-Registrierung für den Volleyball-Landesverband Württemberg

Aufgrund der Corona-Verordnungen häufen sich unzählige Besucher-/Teilnehmerlisten in den Ordnern der Geschäftsstellen. Damit ist jetzt Schluss bei den Württembergischen Volleyballvereinen. Die it4sport by Tricept entwickelte für den Volleyball-Landesverband Württemberg (VLW) eine Online-Anwendung für die digitale Besucherregistrierung.

Egal ob Besucher, Trainer, Spieler, Zuschauer oder Helfer ? mit der digitalen Besucherregistrierung können schnell und unkompliziert Personen erfasst werden und ganz nebenbei wird noch Unmengen an Papier gespart. Der Verein kann in der Online-Anwendung z.B. Spieltermine oder Sporthallen anlegen um dann alle Besucher, Trainer und Spieler nachzuverfolgen. Der Volleyball-Landesverband Württemberg stellt seinen Vereinen das Online-Tool kostenlos zur Verfügung.

Wie genau funktioniert diese Anwendung?

Ganz einfach! Der Besucher scannt per Handy den QR-Code der jeweiligen Veranstaltung, Spielstätte oder z.B. der Geschäftsstelle und kann dann seine persönlichen Daten online eintragen (auch mehrere Personen möglich). Die Person ist nun eingecheckt. Beim Verlassen der Veranstaltung oder des Ortes wird der QR-Code nochmal gescannt und die Person ist ausgecheckt. Gespeichert werden neben den Personendaten auch Datum und Uhrzeit. Beim erneuten Besuch reicht ein Klick für den Check-In, da die Personen auch im Smartphone abgelegt werden.

Gemeinsam Dinge voran bringen

Die neue Anwendung wurde in enger Zusammenarbeit mit dem VLW entwickelt um den Registrierungsprozess für Mitarbeiter und Besucher zu vereinfachen. VLW-Geschäftsführer Andreas Burkard betont: ?Für unsere Vereine ist die digitale Besucher-Registrierung eine enorme Arbeitserleichterung. Und durch den Wegfall des vielen Papiers können wir auch noch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten?.

Die it4sport GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit 2012 beteiligt sich die Tricept Informationssysteme AG als Technologiepartner und weiterer Gesellschafter an der it4sport GmbH.

Im Jahr 2020 wurden dann die schon seit 2002 vorhandenen Erfahrungen der Tricept Informationssysteme AG in den gemeinsamen Brand ?it4sport by Tricept? eingebracht, so dass das Unternehmen mittlerweile einer der führenden unabhängigen Anbieter von Verbandsverwaltungslösungen für Sportfachverbände und Sportvereine in Deutschland ist.

“it4sport by Tricept” entwickelt technologisch anspruchsvolle Softwareprodukte für Sportfachverbände, Sportvereine oder ähnliche Sportorganisationen. Funktionalität und eine hohe Benutzerfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.