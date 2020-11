Digitale Coaching-Plattform für Vermittler verbindet Honorarberatung und Investment

Selbstständige Vermittler auf dem Weg zu erfolgreichen Honorarberatern und bei der Weiterbildung zum Investmentprofi unterstützen – das ist das Ziel des neuen kostenlosen digitalen Coaching-Angebots der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871).

“Mit der Ergänzung unseres Unterstützungsangebots für Vermittler um die Plattform Coach me NETTO denken wir Investmentkompetenz und digitale Beratung konsequent weiter und positionieren uns damit einmal mehr als Vorreiter in der digitalen Vertriebsunterstützung”, sagt Florian Kammerl, Leiter des Bereichs Vertrieb bei der LV 1871. “Durch den Coaching-Ansatz geben wir unseren Geschäftspartnern nicht nur umfangreiches Fachwissen an die Hand, sondern vernetzen sie außerdem mit Experten der Branche. So können Vermittler ihr eigenes Geschäftsmodell am Puls der Zeit weiterentwickeln.”

Schritt für Schritt zum Honorar- und Investmentprofi

Kern des Coach me NETTO Freemium-Modells sind Video-Coachings, die Vermittler Schritt für Schritt zum Honorarberater und Investmentprofi weiterbilden. Weitere Leistungen sind White-Label-Dokumente für Kundenansprache und -beratung sowie eine Honorarvereinbarung. Webinare und Podcasts zu aktuellen Branchenthemen ergänzen den Service. Für Coach me NETTO konnte die LV 1871 unter anderem den Kapitalmarktexperten Dr. Klaus Mühlbauer und die Honorarberatungsexperten von maiwerk Finanzpartner und PROGRESS Finanzplaner gewinnen. Im Einsatz ist auch das online-basiertes Rechentool von samperform zur Optimierung von Fondspolicen.

Geschäftsmodell zukunftsgerichtet aufstellen

Das digitale Angebot ist jederzeit verfügbar und ermöglicht Maklern einen individuellen Schulungsverlauf. Neben erfahrenen Geschäftspartnern der LV 1871 richtet sich die Coaching-Plattform vor allem auch an junge, digital-affine Vermittler, die ihr Geschäftsmodell von Anfang an zukunftsgerichtet aufstellen möchten.

Alle Informationen zur Coach me NETTO Plattform der LV 1871 sowie zur Anmeldung gibt es unter www.coachmenetto.de. Weitere Unterstützung bei Vertriebsfragen finden Vermittler im Digital Partner Programm der LV 1871 oder in den Filialdirektionen vor Ort. Am Stuttgarter Standort können Vermittler seit Oktober 2020 außerdem den neuen Media Hub nutzen, mit dem der Versicherer auf digitale Services für Geschäftspartner setzt.