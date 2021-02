Digitale Einblicke in die Ausstellung

Während die Einzelausstellung The way out is the way in des dänischen Konzeptkünstlers Joachim Koester noch auf ihre Eröffnung wartet, freuen wir uns Ihnen die Ausstellung und den Künstler zumindest digital vorzustellen. Im Laufe der kommenden Wochen wird die Kunsthalle Mainz kurze Interviews veröffentlichen, die mit dem Künstler vor Ort während des Aufbaus der Ausstellung entstanden sind. Das erste Video thematisiert eine in situ-Rauminstallation mit dem Titel Some planetary energies and their possible connections, die sich netzwerkartig in der Kunsthalle Mainz?aufspannt. Hier finden Sie den Clip.?

Joachim Koester

The way out is the way in

Derzeit geschlossen

Laufzeit folgt in Kürze