Digitale Events? Das Web als intuitiver Veranstaltungsort

Bei Business- und Mitarbeiter-Events sowie geplanten Messe-Auftritten heißt es mit der möglichen weiteren Zuspitzung der aktuellen Situation nicht mehr ?aufgeschoben?, oder ?abgesagt?. Eventvorbereitungen und Bemühungen müssen nicht umsonst gewesen sein ? Unternehmen können diese nutzen und einfach ihr Event in der digitalen Welt platzieren. Das Eventunternehmen NineToNine Events unterstützt Unternehmen durch gezielte Maßnahmen Ihre gewünschte Zielgruppe digital, attraktiv und direkt zu erreichen.

Fast jedes Event kann auch in der digitalen Welt stattfinden. Dafür braucht es aber auch, wie bei einem Event in der realen Welt, viel Vorbereitung. Hier haben die zuständigen Abteilungen in Unternehmen vermutlich schon einen Großteil an Zeit investiert. Mit der richtigen Vermarktungstechnik ist nahezu jedes Event schnell & einfach für den Onlineauftritt neu aufgestellt, beworben und erfolgreich umgesetzt. NineToNine Events mit Sitz in München ist eine Tochtergesellschaft der Innovations- & Kommunikationsberatung Evernine Group. Hieraus stehen kompetente und kreative Köpfe Unternehmen bei der Eventplanung zur Seite, um die Prozesse vom digitalen Einladungsmanagement über die Erstellung von Veranstaltungsseiten oder digitalen PR-Maßnahmen zu realisieren.

Vorteile von Online-Events

Unternehmer denken jetzt sicherlich, dass viel Mühe vergebens war und dass ein digitales Event nicht dieselbe Schlagkraft wie ein reales Event vor Ort hat? Nicht so schnell! Online-Events können sehr wohl mit physischen Veranstaltungen mithalten und bieten zusätzlich noch einige positive Faktoren mehr:

Flexibel & schnell: Unternehmen wollen auf aktuelle Ereignisse reagieren! Digitale Events bieten die ideale Basis, um schnell und flexibel reagieren zu können.

Sparen Sie Geld: Raummiete, Standgebühr, Bestuhlung, Catering etc. All diese Gebühren fallen bei digitalen Events weg. Durch eine transparente Kostengestaltung von geeigneten Eventunternehmen werden Einsparungen deutlich und neue Budgets für die Vermarktung frei.

Überall und immer aufrufbar: Vom stationären Office oder Homeoffice in die ganze Welt. Wo und wann Kunden anzutreffen sind, lässt sich mit einer digitalen Eventplattform flexibel regulieren. Für Teilnehmer gibt es keine mühsame Organisation der Anreise und Übernachtung.

Perfektes Werbegeschenk? ? Content: Mit einem ästhetischen Onlineauftritt und spannenden, kreativen Contents bleiben Firmen Ihren Kunden im Gedächtnis.

Kein Limit: Der Teilnehmeranzahl sind nahezu keine Grenzen gesetzt! Ob potenzielle Zielgruppen oder bereits bestehender Kunde ? alle gewünschten Gäste können an einem digitalen Event teilnehmen.

Für jedes Events der richtige Ansprechpartner

Ob den geplanten Messeauftritt in die digitale Welt transferieren, ein Webinar / einen digitalen Vortrag pushen oder das Kundenevent trotz der aktuellen Situation durchführen ? das Team von NineToNine Events ist der richtige Ansprechpartner. Zusammen mit pure events als Partner verwandeln Unternehmen ihr geplantes Event zu einem eindrucksvollen digitalen Erlebnis. Eine Produktpräsentation mit einem Virtual Reality Erlebnis ? wenn die Architektur gegeben ist ? kein Problem. Und auch das womöglich anstehende Mitarbeiter-Sommer-Event muss nicht abgesagt werden. “Mit unseren Experten von NineToNine Events gestalten wir Ihr ausgearbeitetes Konzept zu einer digitalen Veranstaltung, dass jedem Teilnehmer in Erinnerung bleibt”, Lisa-Marie Werner, Business- & Sporteventunit NineToNine Events.

