DIGITALE Fachtagung zur präventiven Restrukturierung auf Grundlage des neuen SanInsFoG, 21. Januar 2021

Viele Fragen stellen sich in der Fach-Community, wie der neue Restrukturierungsansatz von Unternehmen greifen wird. Es ist uns gelungen, hochkarätige Referenten aus unterschiedlichen Richtungen zu diesem Thema zu gewinnen. Hierdurch wird es möglich sein, das Gesetz nach dieser Tagesveranstaltung zu verstehen und in der noch nicht erprobten Praxis für das Kreditinstitut anzuwenden.

Folgende Punkte werden während der Tagung unter anderem thematisiert:

Erwartungen an eine nachhaltige Restrukturierung am Beispiel der Automobilbranche ? Dr. Jens Katzek

Die Regelungen des SanInsFoG im Überblick ? Prof. Dr. Stephan Madaus

Neue Optionen oder kalter Kaffee? Gläubigerstrategien mit dem StaRUG an einem Fallbeispiel ? Dr. Christian Heintze, Benedikt Ziehensack