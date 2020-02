Digitale Geschäftsprozesse und NetSuite auf der Agenda des UVM Unternehmerfrühschoppens

Unter dem Titel ?Zeit kurzen Prozess zu machen? richtet die PRIMUS DELPHI GROUP an Ihrem Münchner Standort den ersten UVM Unternehmerfrühschoppen in diesem Jahr aus. Ziel der Veranstaltung ist es, das komplexe Thema ?Digitalisierung von Geschäftsabläufen? greifbarer zu machen und Orientierung zu geben im digitalen Dschungel. Als Gastbeitrag berichtet der Auto-Abo Anbieter Cluno GmbH über seine praktischen Erfahrungen. Das Unternehmen führt momentan zur Unterstützung der Geschäftsabläufe die ERP Cloud Software Oracle NetSuite ein.

PDG Geschäftsführer Michael Binder rückt in seinem Vortag den digitalen Belegaustausch in den Fokus. Neben dem Versand von elektronischen Rechnungen muss eine innovative Lösung die Digitalisierung des kompletten Dokumentenaustausch mit Kunden und Lieferanten ermöglichen. Die Teilnehmer erfahren, wie die PDG den Gesamtablauf inklusive der Belege am Beispiel des Einkaufsprozesses in der ERP Software abbildet und lernen die Vorteile einer ERP Lösung aus der Cloud kennen.

DIE PRIMUS DELPHI GROUP ist ein inhabergeführtes, mittelständisches IT-Beratungshaus, das seit fast dreißig Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Mit über 70 qualifizierten Beratern zählt der zertifizierte Oracle- und NetSuite Alliance Partner zu den führenden Implementierungspartnern für Oracle ERP Software im deutschsprachigen Raum. Als Spezialist für Prozessoptimierung begleitet die PRIMUS DELPHI GROUP ihre Kunden auch bei der Digitalisierung von Geschäftsabläufen.

Der ?UVM Unternehmerfrühschoppen? ist ein regionales Event-Format des Unternehmerverbands im Landkreis Miesbach. Viermal im Jahr präsentieren unterschiedliche Unternehmen aus dem Mietgliederverbund sich als Gastgeber zum Netzwerken und Kennenlernen.

DIE PRIMUS DELPHI GROUP (PDG) ist ein inhabergeführtes, mittelständisches IT-Beratungshaus, das seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Beide Gründungsgesellschaften sind seit 1992 bzw. 1993 Oracle Partner und fokussiert auf Oracle Produkte und Technologien.

Mit über 70 qualifizierten Beratern zählt die PDG zu den führenden Implementierungspartnern für die Oracle E-Business Suite und die Oracle ERP Cloud im deutschsprachigen Raum. Zahlreiche internationale Unternehmen unterstützt die PDG bei der Bewältigung der Herausforderungen multi-nationaler Rollouts. Für die Cloud-basierte Komplettlösung Oracle NetSuite hat sich die PDG zum NetSuite Alliance Partner qualifiziert.

Als engagierter Lokalisierungs-Spezialist realisiert die PDG seit Jahrzehnten Anforderungen, die über die von Oracle zur Verfügung gestellte Standardfunktionalität hinausgehen. Langjährige Erfahrung und umfangreiches Praxis Know-how fließen in die Entwicklung von vorkonfigurierten Implementierungspaketen für die Einführung der Oracle ERP Cloud Services. Innovative PDG Applikationen im Bereich Supply Chain treiben die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran.