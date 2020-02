Digitale Lösungen für die öffentliche Verwaltung – Ceyoniq auf der Twenty2X

br />



Erste Ausgabe der Twenty2X in Hannover

Ceyoniq zeigt umfangreiches Lösungsportfolio

Messepräsenz in Halle 8 / Stand A14

Flexibel und skalierbar: Mit passgenauen Lösungen für die öffentliche Verwaltung möchte die Ceyoniq Technology auf der Twenty2X überzeugen. Das branchenübergreifende Messeformat feiert vom 17. bis zum 19. März in Hannover Premiere und bietet mit dem Themenschwerpunkt ?Public Administration? insbesondere Behördenleitern und IT-Anwendern in kommunalen Einrichtungen die Möglichkeit, sich zielgerichtet über aktuelle IT-Themen zu informieren. Die Bielefelder Ceyoniq Technology präsentiert ihr Lösungsportfolio für eine umfassende hausweite E-Akte in Halle 8 auf Stand A14.

?Die Kombination aus Ausstellung und Konferenz macht die Twenty2X zu einem spannenden Messeformat?, sagt Oliver Kreth, Geschäftsführer der Ceyoniq Technology GmbH. Gerade für Behördenleiter und IT-Anwender in der öffentlichen Verwaltung sei eine derartige Plattform wichtig, auf der sie sich informieren und austauschen könnten. ?Die Twenty2X bietet uns ein ideales Umfeld, um unser Lösungsportfolio für die öffentliche Verwaltung rund um nscale eGov vorzustellen ? unsere Plattform für die skalierbare und sichere Schriftgutverwaltung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene.? Ceyoniq Technology präsentiert sich gemeinsam mit DATABUND, dem Bundesverband der mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den öffentlichen Sektor.

Die neue Messe richtet sich besonders an IT-Entscheider, Dienststellenleiter sowie an Spezialisten der einzelnen Fokusthemen. Dabei werden vor allem Besucher aus der DACH-Region erwartet. Ihnen präsentiert die Ceyoniq Technology die rechtssichere E-Akte nscale eGov, die Clients für jeden Anwendungsfall bietet. So ist eine Nutzung über eine App ebenso möglich wie der Zugriff über einen Web-Browser, einen Rich-Client oder eine Explorer-Integration. Zudem zeigen die Bielefelder standardisierte Schnittstellen, die eine regelbasierte und automatische Veraktung bieten. Die Ceyoniq Technology hält Lösungen für eine digitale Ablaufsteuerung vom Posteingang über die Schriftgutverwaltung und Sachbearbeitung bis hin zum Postausgang und zur gesetzeskonformen Aufbewahrung bereit.

Kompetenter und leistungsfähiger Partner

Die Ceyoniq Technology unterstützt ihre Kunden während des kompletten Digitalisierungsprozesses, von der Beratung über die organisatorischen Voraussetzungen bis hin zur technischen Realisierung. Die moderne E-Akten-Lösung eignet sich für jede Infrastruktur, auch auf Linux- oder PostgreSQL-Systemen ist der Betrieb problemlos möglich. Für den sofortigen Einsatz sind zudem hochwertige vorkonfigurierte Lösungen verfügbar.

Weitere Informationen: www.ceyoniq.com

Die Ceyoniq Technology GmbH ermöglicht Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen einen einfachen und sicheren Umgang mit Informationen durch passgenaue digitale Lösungen, die Prozesse beschleunigen und den Weg in die digitale Zukunft bereiten.

Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir intelligente Software-Lösungen für das Informations- und Dokumentenmanagement. Die Basis bildete unsere Archivierungssoftware, aus welcher unser heutiges Enterprise Information Management (EIM) System nscale entstand. Mit einem starken Team von mehr als 160 Kolleginnen und Kollegen verstehen wir uns als Digitalisierer, Impulsgeber, Entwickler, Berater, Prozessoptimierer und Möglichmacher für unsere Kunden.

Die Ceyoniq Technology GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld und weiteren bundesweiten Standorten ist ein Tochterunternehmen der KYOCERA Document Solutions Inc.