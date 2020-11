Digitale Mastermesse an der Hochschule Aalen

Wie geht es nach dem Bachelor weiter? Welches Masterstudium passt am besten zu mir? Und wie kann ich mich dafür bewerben? Alle Informationen dazu gibt es auf der digitalen Mastermesse der Hochschule Aalen am Mittwoch, den 25. November 2020. Individuelle Beratungsangebote, Vorträge und eine Talkrunde mit Studierenden helfen Interessierten dabei, die richtige Wahl zu treffen und Richtung Zukunft durchzustarten.

Egal ob fachspezifische Fragen oder allgemeine Informationen zum Studium ? bei der digitalen Mastermesse an der Hochschule Aalen bekommen Studierende Antworten und können direkt mit Vertretern der Fachbereiche ins Gespräch kommen. Die Mastermesse der Hochschule Aalen informiert, orientiert und gibt Hilfestellung, das richtige Masterangebot zu finden.

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Veranstaltung in diesem Jahr zum ersten Mal online statt. Am Mittwoch, den 25. November 2020, können alle Interessierten von 13.00 bis 14.30 Uhr über das Videokonferenztool Zoom an der Mastermasse der Hochschule Aalen teilnehmen und sich auch individuell beraten lassen.

Weitere Informationen zur Mastermesse sowie das komplette Programm gibt es online unter www.hs-aalen.de/mastermesse.