Digitale Messestände von Clip ? so finden Messen trotz Corona statt

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind alle Großveranstaltungen bis mindestens Ende August untersagt. Damit liegt so gut wie die gesamte Messe- und Eventbranche still. Doch zahlreiche Unternehmen brauchen genau diese Messen als Plattform, um ihre Produkte an den Kunden zu bringen und Leads zu generieren. In dieser Situation ist Anpassungsfähigkeit gefragt ? mit einem digitalen Messestand von Clip bleiben Unternehmen online im Rennen.

Mit 3D-Daten zur digitalen Messelösung

Wie das Ganze funktioniert? Clip wandelt die Pläne für den Messestand mithilfe einer externen Agentur in einen digitalen Messestand um. Ein Designer erstellt eine fotorealistische 3D-Version des Messestandes. Diese wird in Design und Inhalt an das Unternehmen angepasst. Die Vorbereitungen für den ursprünglichen Messestand waren dabei nicht umsonst ? den Content zum Produkt bindet Clip in den digitalen Messestand ein. Die Besucher können sich ganz einfach registrieren.

Online-Anmeldung zur Messe

Zutritt zu dem virtuellen Angebot bekommen die Besucher durch eine vorherige Registrierung, zu der das Unternehmen einen Link als E-Mail verschicken oder auf Homepage und Social Media posten kann. Durch automatisierte E-Mails werden Besucher an den Beginn der Veranstaltung erinnert oder können direkt zu einem Livestream eingeladen werden.

Das kann der digitale Messestand

In Form von Bildern, Videos und Texten können Produkte und Services auf einer Plattform, die in die Unternehmenswebsite eingebaut wird, vorgestellt werden. Und die Besucher? Mit denen kann das Unternehmen ganz einfach über Live- oder Videochat in Kontakt treten. Auch direkte Livestreams unterstützen den Kontakt zwischen Besuchern und Unternehmensvertretern ? so wird das Online-Event fast wie eine wirkliche Begegnung. Am Ende des Tages möchte man natürlich Bilanz ziehen und den Erfolg des digitalen Messestandes beurteilen. Hierzu wird das Verhalten der Besucher während der ganzen Veranstaltung getrackt, sodass die Unternehmen sehen, welche Inhalte besonders gut angekommen sind. Damit können wie beim wirklichen Messestand potentielle Leads generiert werden. Den digitalen Messestand kann man für einen bestimmten Zeitraum oder auch ganzjährig nutzen.