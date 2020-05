Digitale Pioniere – Forschung und Entwicklung im Fokus

Das Denken und Handeln der Interactive Scape GmbH dreht sich um digitale Objekterkennung sowie interaktive Berührungspunkte zwischen Menschen und Technik. Die Entwicklungen der Berliner Digitalpioniere kommen vorwiegend bei Präsentationen im Retail, in Showrooms, auf Messen oder in B2B Meetings zum Einsatz. Auch in Museen sowie in den Bereichen Bildung, Forschung und Lehre können die innovativen Technologien Informationen lebhaft und nachhaltig vermitteln. Das eingespielte Berliner Team verstärkt seine Kernkompetenz und widmet sich der weiteren Forschung und konsequenten Weiterentwicklung innovativer Hard- und Softwarelösungen.

Nahezu jede Branche und jeder Wirtschaftssektor sieht sich aktuell mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert. Viele Markteilnehmer betrachten dies als Chance, organisieren sich neu oder nutzen die ungewöhnliche Situation konstruktiv. Im Berliner Team von Interactive Scape blickt man optimistisch in die Zukunft ? mit der konsequenten Ambition, diese aktiv mitzugestalten. Das Herzstück des Unternehmens ist der technologische Fortschritt, die Forschung und Weiterentwicklung richtungsweisender Technologielösungen. Dieser Bereich wurde auch bisher prioritär behandelt und kann aktuell noch konzentrierter vorangetrieben werden. Bei Interactive Scape ist man überzeugt davon, dass auch zukünftig Hard- und Software Lösungen zur Präsentation von Produkten, zur Vermittlung von Wissen sowie bei der Zusammenarbeit in Teams essenziell sein werden, da sie übergeordnet ein interaktives Erlebnis zwischen Technologien und Teilnehmern schaffen und Menschen an einem digitalen Tisch zusammenbringen.

Quantensprung der Entwicklungsarbeit mit innovativer Neuentwicklung von Scape X

Mit Scape X und den kompatiblen Scape X Tags launchte das Unternehmen erst im Februar 2020 eine revolutionäre Entwicklung in der digitalen Objekterkennung und präsentierte einen bedeutenden Meilenstein in der über zehnjährigen Unternehmensgeschichte. Dr. Paul Peters, CTO bei Interactive Scape erläutert: ?Scape X bildet eine neue Basis für uns, auf der wir nun kontinuierlich weiter aufbauen. Wir sind unheimlich stolz auf unsere Innovation, in die viel Arbeit, Zeit und Herzblut geflossen ist.??Das Besondere an Scape X ist die erstmalig KI-gesteuerte Erkennungstechnologie und das deutlich interaktivere Nutzererlebnis. Eine maßgebliche Optimierung in puncto Schnelligkeit, Präzision und Sensibilität von MultiTouch Displays und Tischen wird ergänzt durch die ebenfalls neuentwickelten Scape X Tags. Es handelt sich dabei um schmale, transparente Folien, die an nahezu jedes Objekt oder Produkt angebracht werden können, um mit den Scape X Displays zu interagieren. ?Unsere bisherigen Lösungen zur Objekterkennung bleiben für viele Einsatzzwecke weiterhin erste Wahl, doch für besonders dynamische und lebendige Anwendungen gibt es derzeit kein vergleichbares Erlebnis zu Scape X. Wir?können behaupten, der Technik Leben eingehaucht zu haben?, berichtet Dr. Peters über das Ergebnis der Entwicklungen.

Tiefgreifende Möglichkeiten auf breitgefächerten Einsatzgebieten

Langfristig dürfte viele Kunden und Interessenten vor allem die Tatsache locken, dass sämtliche Interactive Scape Lösungen systemoffen, kompatibel und variabel sind sowie für verschiedenste Einsatzbereiche individuell zugeschnitten werden können. Darüber hinaus sind auch vielfältige schlüsselfertige Branchenlösungen verfügbar, die per plug-and-play schnell und unkompliziert für ein breites Spektrum an Branchen einsatzbereit sind. Scape X und verwandte Entwicklungen fügen sich harmonisch in Omnichannel Ansätze ein und stellen ein effektives Element für eine 360? Visitor Journey dar.

Mehr Informationen zu Scape X sind unter folgendem Link erhältlich (https://www.interactive-scape.com/scape-x.html). Das gesamte Portfolio zu Scape X, sämtliche Hard- und Software Lösungen sowie spezielle Branchenlösungen stehen zudem im Interactive Scape Webshop zur Verfügung. Neben Anfragen zu individueller Beratung können hier rund um die Uhr Informationen eingeholt werden, zudem bietet Interactive Scape seinen Kunden innerhalb der EU eine kostenfreie Lieferung an.