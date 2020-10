Digitale Plattform für Online-Fernwettbewerb des Deutschen Schützenbundes e.V.

Meisterschütze 2020 #DuUndDeinVerein: So lautet das Motto der deutschen Schützen in diesem Jahr. Coronabedingt wurden alle deutschen Meisterschaften der Schützen in diesem Jahr abgesagt. Doch damit gibt sich der Deutsche Schützenbund e.V. (DSB) nicht zufrieden und überlegt sich ein Konzept für einen Online-Fernwettkampf (Qualifikation) mit einem abschließenden Präsenz-Wettkampf (Finale). Die technische Entwicklung der digitalen Plattform hat die “it4sport by Tricept” übernommen.

Immerhin 4.419 DSB-Mitglieder nahmen die Gelegenheit wahr und machten in der Qualifikation mit. Es waren Nationalkaderathleten und Breitensportler, Frauen und Männer, Junge und Ältere, Para-Sportler und Nicht-Behinderte am Start. Sie alle zeigten, dass der Bogen- und Schießsport Spaß macht, vereint und für alle und jeden durchführbar ist. Am 26. September 2020 trafen sich dann 64 Mädchen, Jungs, Frauen und Männer zum Finale in Wiesbaden. Alle Präsenz-Wettkämpfe wurden live gestreamt.

Neue digitale Plattform für den Wettkampfbetrieb

Anhand der neuen digitalen Plattform ?Meisterschütze 2020? der it4sport konnten sich Mitglieder ganz einfach für die Qualifikation registrieren. Jedes Mitglied konnte auf einem Schießstand seiner Wahl unter den angegebenen Wettbewerbsbedingungen die Qualifikation schießen und anschließend die Ergebnisse eintragen. Die digitale Plattform bietet auch alle wichtigen Informationen über den Wettbewerb und beinhaltet sogar einen Meisterschützen-FanShop für Fanartikel. Nach dem Finale konnten die personifizierten Teilnehmerurkunden heruntergeladen und ausgedruckt werden. ?Die?Programmierung der Erfassungsmaske und der Support während der Qualifikationsphase und bei der Auswertung verlief aus unserer Sicht sehr unkompliziert, schnell und professionell.? betont Robert Garmeister (Leiter für Recht und Verbandsentwicklung beim DSB) und bedankt sich auch bei der it4sport by Tricept für die schnelle Umsetzung.

Digitalisierung neu denken

Die neue digitale Plattform wurde in enger Zusammenarbeit mit dem DSB entwickelt und zeigt neue Möglichkeiten im Sport- und Wettbewerbsbetrieb. Der DSB zeigt wie es geht und wird mit zahlreichen zufriedenen und begeisterten Mitgliedern belohnt.

Die it4sport GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit 2012 beteiligt sich die Tricept Informationssysteme AG als Technologiepartner und weiterer Gesellschafter an der it4sport GmbH.

Im Jahr 2020 wurden dann die schon seit 2002 vorhandenen Erfahrungen der Tricept Informationssysteme AG in den gemeinsamen Brand ?it4sport by Tricept? eingebracht, so dass das Unternehmen mittlerweile einer der führenden unabhängigen Anbieter von Verbandsverwaltungslösungen für Sportfachverbände und Sportvereine in Deutschland ist.

“it4sport by Tricept” entwickelt technologisch anspruchsvolle Softwareprodukte für Sportfachverbände, Sportvereine oder ähnliche Sportorganisationen. Funktionalität und eine hohe Benutzerfreundlichkeit stehen dabei im Fokus.