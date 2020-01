?Digitale Prozesse muss man sich leisten können.? Wie Sie den Material und Teilefluss genau erfassen

Die doppeldeutige Überschrift zeigt oft die allgemeine Gemütslage. Zum einen stimmt die Aussage, dass digitale Prozesse immer auch mit Investitionen verbunden sind. Zum anderen dienen diese Investitionen dem Aufbau einer zukunftsgerichteten Unternehmensausrichtung, sie sind also notwendig und ein ?muss?. Digitale und damit effizientere Geschäftsprozesse sind die Grundlage für eine starke Wettbewerbsposition, um im Markt bestehen zu können und Kunden zu begeistern.

ERP-Systeme bilden heute die Datenbasis für Geschäftsentscheidungen, angefangen vom Einkauf, über Verkaufsprozesse und viele weitere Geschäftsprozesse. Dabei werden Daten oft erst zeitverzögert von Lageristen, mobilen Verkäufern, Außendienstlern oder Werkern in der Produktion eingepflegt. Die Schäden, die durch ungenaue Bestände, Lieferausfälle, Falschlieferungen und die damit eingehenden Störungen der Kundenbeziehungen einhergehen sind dabei nicht zu unterschätzen. Dabei gilt, je mehr Daten in die Entscheidungen eingebunden werden, desto näher sind Sie am Kunden. COSYS gibt den Mitarbeitern Ihres Unternehmens mobile Endgeräte, damit Daten über einfachste Erfassungsprozesse und Schnittstelle zu Ihrem Warenwirtschafts/ERP-System in Echtzeit zurückgemeldet werden können. Über den COSYS WebDesk können Entscheider und Verantwortliche die aktuellen Daten einsehen und Auswertungen anstoßen um die Supply Chain ganzheitlich zu optimieren.

Mehr erfahren zu ERP Lösungsbeispielen mit Microsoft Dynamics Navision bzw. Dynamics 365 Business Central, Microsoft Dynamics Axapta bzw. Dynamics 365 for Finance and Operations, Dynamics 365, SAP, Infor, proALPHA, Sage und vielen weiteren branchenspezifischen Systemen.

COSYS mobile Geschäftsprozesse

COSYS Apps (z.B. die COSYS Cloud Inventur App) helfen Unternehmen den Material und Teilefluss genau zu erfassen, um bessere Entscheidungen zu treffen (z.B. gezielter Einkauf, Nachschubsteuerung bei geringer Kapitalbindung), Reduktion von Versandfehlern (z.B. durch Verwechslungen, Unter und Übermengen) und insgesamt mehr Effizienz (mehr Versandvolumen, mehr Verkäufe bei kürzester Lieferzeit).

Erfahren auch Sie mehr über effizientes Warehouse Management Systeme von COSYS, um eine saubere Bestandsführung abzubilden und auch kleinere Lagereinheiten mit Small Warehouse zu führen. Die COSYS Lagerverwaltungssoftware LVS hilft Ihnen komplexere Strukturen abzubilden und über Auswertungen und Statistiken eine permanente Optimierung durchzuführen.

effiziente Datensammler

Für die mobile Datenerfassung sind die Datensammler und Datenerfassungsgeräte elementar. Ob mit eingebautem Barcode / Datamatrixcode Scanner oder über die integrierte Kamera des Smartphones werden Artikel, Versandeinheiten und Bauteile über Barcodes / Datamatrixcodes eindeutig identifiziert und mit der Datenbasis des Auftrags (Kundenauftrag, Werkauftrag etc.) verglichen. So lassen sich Artikelverwechslungen, Falschsendungen und Produktionsfehler mittels Plausibilitätsprüfungen verringern. Damit stellen Unternehmen den Warenfluss sicher, können per Track and Trace Sendungen verfolgen, Bauteile in der Produktion verfolgen und Regulierungen wie die TPD 2 Tabak Track and Trace oder die Pharma EU Verordnung MDR Medical Device Regulation und EUDAMED Anforderungen erfüllen. Auch die Nummer der Versandeinheit spielt bei der Belieferung von Baumärkten eine immer größere Rolle, COSYS hilft bei der NVE Kommissionierung.

COSYS bietet Mobile Datenerfassungsgeräte (MDE-Gerät), Handscanner, Etikettendrucker und auch Smartphones für das Smartphone Barcode Scanning. Ebenso bietet COSYS die Reparatur von Handscannern, die Reparatur von MDE-Geräten sowie die Reparatur von Etikettendruckern an.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.