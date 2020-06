Digitaler Messestand als Alternative für ausgefallene Veranstaltungen

Messen und Veranstaltungen bieten für Unternehmen eine essenzielle Möglichkeit, sich und ihre Produkte zu präsentieren, mit den Kunden in Kontakt zu treten und Leads zu generieren. Da mittlerweile viele Messen und Kongresse virtuell stattfinden, bietet die Vogel Communications Group deshalb eine neuartige Möglichkeit, Messestände und damit auch das Produktangebot digital abzubilden.

Im ?Digital Showroom? können Unternehmen ihre Produkte, Highlights, Messe-Neuheiten und mehr darstellen ? individuell angepasst auf das jeweilige Corporate Design. Zusätzlich wird eine Landingpage zur Leadgenerierung erstellt. Es ist auch möglich, den digitalen Messestand in das eigene System zu integrieren. Der ?Digital Showroom? wurde von der Digitalagentur der Vogel Communications Group ?Vogel Corporate Media? entwickelt und umgesetzt.

Ausgewählte Vorteile des digitalen Messestands im Überblick:

Schnelle Umsetzung

Kostengünstige Alternative zum analogen Messestand

Integrierte Lead-Generierung

Kann für weitere Kampagnen adaptiert werden

Regelmäßige Updates und erweiterte Funktionen

Buchbar sind drei verschieden Pakete, die sich in ihren Leistungen unterscheiden. Grundsätzlich enthalten sind fünf Standardmodule, ein Produktslider und ein Bild-Text-Modul, zwei Formulare und ein Call-to-Action Je nach Paket kann der Messestand individualisiert und zahlreiche unterschiedliche multimediale sowie interaktive Elemente ergänzt werden.

?Für viele Unternehmen sind die Absagen vieler wichtiger Messen ein großes Problem. Es fehlen die persönlichen Kontakte und die Möglichkeit zur Präsentation neue Produkte. Mit dem Digital Showroom bieten wir die Gelegenheit, das zu kompensieren und auf die derzeitige Situation zu reagieren. Wir helfen Ihnen, Ihre Kunden zu erreichen und Ihre Produkte vorzustellen.?, Benjamin Wahler, CSO Vogel Communications Group.

Einen ersten Eindruck erhalten Sie hier: https://vcg-dmexco.showroom-digital.de/

?

Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation.