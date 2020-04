Digitaler Tanztee 2.0 – für Seniorinnen und Senioren

?Darf ich bitten??, hörte man früher höflich den Herrn zur Dame sagen.

Gerade älteren Menschen, die zu Hause oder in Unterkünften (Seniorenheimen, Residenzen) aktuell keinen Besuch empfangen dürfen, möchten die Initiatoren eine Abwechslung bieten. Was liegt da näher als einen gesellschaftlichen Klassiker wieder aufleben zu lassen?

Die Idee:

Digitaler Tanztee 2.0 ? die heutigen Möglichkeit nutzen, um direkt mit musikalischen Grüßen – begleitet von einem professionellen DJ, der vor Jahren schon Tanztee-Veranstaltungen live durchgeführt hat – die Menschen zu erfreuen, die wenig soziale Kontakte in der aktuellen Situation haben.

Gerade in der aktuellen Situation, in der besonders ältere Menschen mit der Isolation durch die Kontakteinschränkung konfrontiert sind, ist es umso wichtiger für sie, virtuell dabei zu sein. Dank digitaler Mittel ist dieses Ziel einfacher denn je, bedarf jedoch auch finanzieller Unterstützung sowie persönliches Engagement.

Umso erfreulicher, dass die Macher dem Ziel, digitale Tanztees zu veranstalten, einen großen Schritt in kürzester Zeit nähergekommen sind.

?Die Idee hat innerhalb weniger Tage eine so großartige Unterstützung erfahren, dass wir bereits schon jetzt die Kosten für die ersten Veranstaltungen gedeckt haben. Das geht nur durch ein fantastisches NetzWert, wie ich diese tolle Gemeinschaft von Freunden und Geschäftspartner nenne?, äußert sich ein sichtlich erfreuter Initiator Ulf Gimm.

Unterstützung kommt aus ganz Deutschland.

So ist die Vorstandsvorsitzende vom WADE e.V. (Wege aus der Einsamkeit) Hamburg, Dagmar Hirche, sofort Feuer und Flamme gewesen.

?Als ich auf Facebook von dieser Kampagne erfuhr, habe ich gleich gedacht: DAS ist genau das Richtige für unsere Seniorinnen und Senioren. Wir veranstalten sechsmal die Woche bereits digitale Treffen, bei denen durchschnittlich 50 Senioren teilnehmen?, berichtet Dagmar Hirche und ergänzt: ?Am 1. Mai werden wir den ersten digitalen Tanztee unter dem Motto SCHLAGER gemeinsam mit DJ Elvis durchführen?.

Der Verein WADE engagiert sich seit mehreren Jahren zum Thema ?Digitalisierung – maßgeschneidert für Menschen 65+? und ist mit dem Slogan ?Wir versilbern das Netz? ein fester Bestandteil in der Gesellschaft geworden. Eine besondere Vorreiterrolle in der Unterstützung hat hier Facebook eingenommen und fördert Dagmar Hirche mit ihrem Verein seit 2017.

Apropos DJ Elvis.

Als langjähriger, erfahrender DJ hat er schon so manche Tanztee-Veranstaltungen moderiert und die Gäste zum Mittanzen, Mitsingen und Mitschunkeln bewegt.

?Unsere Branche hat in dieser Zeit mit wegbrechenden Aufträgen zu kämpfen. Somit war ich von Ulf?s Idee, Tanztees für Senioren und Seniorinnen anzubieten, begeistert. Zum einen bietet es mir, ausbleibende Umsätze ein wenig aufzufangen und gleichzeitig mit dem, was ich beruflich seit über 32 Jahren mit Leidenschaft ausübe, etwas zurückzugeben. Den Menschen, denen aktuell gesellschaftlicher Kontakt nicht gegeben ist?, sagt Elvis Schultz, Inhaber Elvis PA, passionierter DJ und seit über 30 Jahren mit Ulf Gimm befreundet.

Geplant ist es, nun auch weitere Trägerschaften von Seniorenunterkünften zu begeistern, solche Tanztee-Veranstaltungen zu fördern – und um die Kosten gering zu halten, zusätzliche Unterstützer zu gewinnen.

?Für private Spender, die keine Spendenquittung benötigen, haben wir auf betterplace.me bereits ein Projekt eingestellt. Für Unternehmen können wir durch die tolle Unterstützung von Dagmar Hirche und ihrem Verein nun auch getätigte Spenden quittieren. Das ist einfach großartig?, so Ulf Gimm.

Erste Unternehmen haben bereits ihre Teilnahme signalisiert und aktiv durch Geld bzw. Dienstleistungen unterstützt.

So spendet CCN-Contact Center Network e.V. direkt 260 Euro und Jens Bestmann, Inhaber ProCom-Bestmann und Pixelmacherei, übernimmt die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit via Pressemeldung.

Kurzum:

?Digitaler Tanztee – für Seniorinnen und Senioren? ist ein kleines Stück zum musikalischen Herzensglück und existenziell für einen Unternehmer, seine Familie und Angestellten.

Spendenplattform für Privatpersonen:

https://www.betterplace.me/…

Spendenmöglichkeit für Unternehmen mit Quittung:

Stichwort zum Projekt ?digitaler Tanztee für Seniorinnen und Senioren?

WADE e.V.

Spendenkonto IBAN: DE21200505501261163099

Hamburger Sparkasse

https://www.wegeausdereinsamkeit.de/…

Über WADE ? Gemeinnützigkeit:

Wege aus der Einsamkeit e.V. ist mit Bescheid des Finanzamtes Hamburg Nord vom 27.07.2016 fortlaufend seit 2007 als gemeinnützig anerkannt. Ihre Spenden sind daher steuerlich abzugsfähig. Wenn Sie eine Zuwendungsbestätigung durch uns benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. Für Spenden ab 200 Euro senden wir Ihnen bei Vorliegen Ihrer Anschrift automatisch eine Spendenbescheinigung zu.

