Digitaler Unterricht am Herder-Gymnasium Forchheim: InnoTruck kommt virtuell

Aufgrund der großen Nachfrage wird die BMBF-Initiative InnoTruck bereits zum zweiten Mal virtuelle Lernveranstaltungen am Forchheimer Herder-Gymnasium durchführen. Da außerschulische Präsenzveranstaltungen trotz sinkender Inzidenzzahlen im Landkreis weiterhin aus Sicherheitsgründen nicht möglich sind, kommen die Experten per Livestream ins Klassenzimmer. Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr soll dann auch die mobile, doppelstöckige Erlebnisausstellung voll mit Hightech-Anwendungen auf dem Schulhof Station machen.

Bei interaktiven Online-Seminaren am Montag, 21. und 28.06., werden Schülerinnen und Schüler sich über wichtige Zukunftsthemen informieren können. Von der nachhaltigen Wirtschaft über intelligente Mobilität bis hin zu moderner Medizin werden die Jugendlichen aus der Distanz gemeinsam mit dem InnoTruck-Team den aktuellen Stand der Forschung erkunden und sich austauschen.

Online-Seminare für mehr Flexibilität

Das digitale Lernformat erfordert keine besonderen technischen Voraussetzungen, so dass die Teilnahme ergänzend oder eingebunden in den Unterricht überall möglich ist. In den Mitmach-Präsentationen, moderiert von den InnoTruck-Expertinnen, erfahren die Schülerinnen und Schüler anhand von Videoclips, interaktiven Umfragen und Quizelementen, wie sie als Fachkräfte im ?MINT-Bereich? (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zur Lösung wichtiger Zukunftsaufgaben wie der Energiewende, dem Klimawandel oder der Therapie von Volkskrankheiten beitragen können.

„InnoTruck – Technik und Ideen für morgen“: Mit dieser deutschlandweiten mobilen Informationsinitiative fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereits seit 2017 den öffentlichen Dialog über die Frage, wie Innovationen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich vorangetrieben werden sollen, um ihren größtmöglichen Nutzen zu entfalten. Im Mittelpunkt der crossmedialen Initiative steht der InnoTruck – eine mobile Ausstellungs- und Erlebniswelt. Auf zwei Ebenen und mit mehr als 80 Technik-Exponaten stellt sie die Herausforderungen vor, welche im Rahmen der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung als besonders bedeutsam definiert werden. Unterstützt von multimedialen Inhalten und einfachen Experimenten zeigen die wissenschaftlichen Betreuer, welche Technologien in welchen Bereichen die bedeutendsten Entwicklungen versprechen, wie aus einer Idee eine Innovation mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft wird und wo sich vor allem für Jugendliche interessante Berufsaussichten ergeben. Der InnoTruck besucht in Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltungspartnern neben Schulen auch Marktplätze, Technik- und Wissenschaftsevents sowie Hochschulen und Messen in ganz Deutschland.