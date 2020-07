Digitales Dream-Team für die Gremienarbeit

Mit KommunalPLUS Sitzung und regisafe Ratsinformation ist ein optimal aufeinander abgestimmtes Duo verfügbar, das alle Aufgaben der Gremienarbeit zuverlässig übernimmt. Für eine der anspruchsvollsten Aufgaben in der Kommunalverwaltung ist damit eine smarte Lösung verfügbar, die Zeit und Kosten spart. Das Duo ist derzeit mit Laufzeit bis 31.12.2020 zum Sonderpreis erhältlich. Wer mehr Effizienz, Transparenz und mehr Bürgernähe erzielen will, sollte jetzt zugreifen.

Die Gremienarbeit ist ein zentraler Bestandteil der kommunalen Verwaltung. Was viele zeitaufwändige Arbeitsschritte erfordert, lässt sich digital viel leichter erledigen. Mit KommunalPLUS Sitzung und Ratsinformation von regisafe gestaltet sich die Organisation und Dokumentation von Sitzungen effizient: Der einfache Zugriff auf Informationen und Dokumente senkt die Kosten und die Häufigkeit interner Rückfragen. Sitzungsergebnisse stehen der Bevölkerung unkompliziert zur Verfügung ? die Gewähr für ein Mehr an Transparenz und Bürgernähe.

Zwei Module ??optimales Teamwork

Der Sitzungsdienst KommunalPLUS Sitzung meistert alle Arbeitsabläufe im Sitzungsmanagement wie z. B. Erstellung von Beratungsgrundlagen und Tagesordnungen, Suchen, Einladungsversand etc.. Verfahrensakten und Tagesordnungspunkte sind intelligent verknüpft. Ein medienbruchfreier Zugriff auf Sitzungsinformationen wird damit Realität. Individuelle Einstellungen wie die Definition von Zugangsberechtigungen sind ebenso möglich wie bedarfsgerechte Erweiterungen, z. B. durch elektronische Signaturen.

Das regisafe Ratsinformationssystem bietet benutzerfreundliche Funktionsvielfalt und gewährleistet die Datensicherheit. Die Darstellung ist individualisierbar und passt sich automatisch an die jeweilige Gerätegröße an. Übersichtliche Kalender- und Listenansichten sowie Filter- und Favoritenfunktionen erleichtern die Terminplanung sowie das Suchen und Filtern. Weitere Features wie ein persönliches Postfach im Portal und die individuelle Bearbeitung von Dokumenten u.v.m runden das Leistungsspektrum ab. Apps für Android und iOS unterstützen das mobile Arbeiten per Tablet oder Smartphone. Alle wichtigen Funktionen lassen sich mit wenigen Klicks nutzen. Ein Umschalten zwischen verschiedenen Systemen ist nicht erforderlich. Selbst bei kurzfristigen Änderungen lässt sich die kommunale Online-Präsenz rasch aktualisieren.

Beide Komponenten arbeiten nahtlos zusammen. Die von KommunalPLUS Sitzung verwalteten Daten fließen in das Online-Ratsinformationssystem. Systemfremde Schnittstellen und Abstimmungen mit externen Portal-/CMS-Anbietern entfallen. Effizientes, transparentes Verwalten und Bürgernähe online werden damit Realität.

Die comundus regisafe GmbH mit Hauptsitz in Waiblingen bietet mit dem weit verbreiteten Dokumentenmanagementsystem regisafe und ergänzenden Fachverfahren vielfach bewährte, integrierte Lösungen für den öffentlichen Bereich und begleitet Verwaltungen bei der Digitalisierung.

Aus der Praxis für die Praxis: Verwaltungserfahrene Mitarbeiter sorgen für eine kontinuierliche, bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Produktportfolios. Von der persönlichen Beratung, über die individuelle Implementierung bis zur Aus- und Fortbildung der Anwender in der unternehmenseigenen Akademie kommt alles, was eine moderne öffentliche Verwaltung benötigt, aus einer Hand.

