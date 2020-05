Digitales HR-Event: CSS AG veranstaltet mit der eGECKO | Con die virtuelle Personalmesse für den Mittelstand

Künzell, 25 Mai 2020 – Die CSS AG informiert aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr direkt aus der Fuldaer Firmenzentrale über neue Trends und Entwicklungen rund um das Thema Personalwesen. Auf der virtuellen Personalmesse eGECKO | Con erwartet Kunden und Interessenten ein abwechslungsreiches Programm, das über verschiedene Formate bereitgestellt wird.

Wie kann ich mein Personalwesen von zeitraubender administrativer Arbeit befreien? Wie ermögliche ich meinen Mitarbeitern Home-Office, ohne Effizienz- und Kontrollverlust zu erleiden? Und wie schaffe ich es, effektiv neue Mitarbeiter zu finden und die Personalentwicklung meiner Belegschaft kontinuierlich voranzutreiben? Brennende Fragen, auf die viele Personalverantwortliche in den Unternehmen derzeit dringend Antworten und zukunftsweisende Lösungsansätze benötigen.

Deshalb informiert die CSS AG alle Kunden und Interessenten in ihrer virtuellen Personalmesse “eGECKO | Con” über Lösungen zu den größten Herausforderungen des Personalwesens. Insgesamt sechs Webcasts thematisieren wichtige Software-Trends im Personalbereich, wie Personalzeiterfassung, Bewerbermanagement, digitale Personalakte oder Skill- und Eventmanagement. Auch nehmen sich die CSS Experten in einem persönlichen Gespräch die Zeit, detailliert auf die Herausforderungen der Teilnehmer einzugehen. Die virtuelle Personalmesse ist interaktiv aufgebaut, sodass Fragen sowohl in den Live-Webcasts zu wichtigen Themen des Personalwesens als auch in persönlichen Beratungsgesprächen direkt an die CSS Experten gerichtet werden können.

Die “eGECKO | Con 2020” findet jeweils ganztägig am 29.05.2020 und am 08.06.2020 statt und ist komplett kostenfrei. Selbstverständlich können Teilnehmer auch einzeln ausgewählte Webcasts belegen. Angemeldete Teilnehmer benötigen lediglich einen Windows-PC mit Internetverbindung. Anmeldungen zu den jeweiligen Veranstaltungen sowie detaillierte Agenden unter https://www.css.de/egecko-con-2020

Webcast 1: Zeitsparende Lohn- & Gehaltsabrechnung

In diesem Webcast wird anschaulich dargestellt, wie sich Routinearbeiten bei der Lohn- & Gehaltsabrechnung effektiv verkürzen lassen, um mehr Zeit und Freiraum für wichtige HR-Aufgaben zu gewinnen.

Webcast 2: Digitale Personalakte in Kombination mit Skill- und Eventmanagement

Nie war die Verwaltung und Entwicklung von Mitarbeitern leichter und übersichtlicher. In diesem Webcast zeigen die CSS Experten, wie moderne Personalverwaltung mittels digitaler Personalakte sowie richtungsweisendem Skill- und Seminarmanagement funktioniert.

Webcast 3: Unkomplizierte digitale Arbeitszeiterfassung

Das EuGH-Urteil lässt grüßen – für Unternehmen dürfte eine digitale Zeiterfassung früher oder später zur Notwendigkeit werden. Dieser Webcast zeigt, wie Mitarbeiter ihre Arbeits- und Abwesenheitszeiten komfortabel und ortsunabhängig erfassen können, während in der Personalabteilung der Verwaltungsaufwand enorm sinkt.

Webcast 4: Voll integrierte Personalkostenplanung

In diesem Webcast wird anschaulich demonstriert, wie die Personalabteilung auf effiziente Weise einen Überblick über sämtliche Löhne und Gehälter ihrer Bestandsmitarbeiter sowie geplanten Stellen erhält. Hier ermöglicht eGECKO eine individuelle Planung für Abteilungen, Bereiche oder das komplette Unternehmen.

Webcast 5: Bewerbermanagement – ganzheitlich und treffsicher

Dieser Webcast richtet sich an Personalabteilungen, die ihre Stellenausschreibungen zentral planen und ausschreiben, die Anzeigen selbst gestalten und auf allen relevanten Plattformen veröffentlichen sowie den kompletten Onboarding Prozess abbilden möchten.

Webcast 6: Komfortables Reisemanagement

Wie sich Geschäftsreisen durch mehr Transparenz und weniger Bürokratie entspannter planen und abwickeln lassen, ist das Thema in diesem Webcast. Das eGECKO Reisemanagement minimiert den Abrechnungsaufwand durch automatisierte Prozesse bei der Reisekostenplanung, -erfassung, -genehmigung und -abrechnung.

Im Rahmen der Webcasts werden zudem zentrale Faktoren jedes prozessorientierten, digitalen Arbeitens im Rahmen des eGECKO Produktportfolios vorgestellt, wie mobile Applikationen (App), Employee Self Service (ESS) und Mitarbeiter Self Service (MSS).

Termine

29.05.2020 und 08.06.2020

09:00 – 09:45 Uhr | Webcast 1 | Zeitsparende Lohn- & Gehaltsabrechnung

09:00 – 09:45 Uhr | Webcast 2 | Digitale Personalakte in Kombination mit Skill- und Eventmanagement

10:45 – 11:15 Uhr | Webcast 3 | Unkomplizierte digitale Arbeitszeiterfassung

11:30 – 12:00 Uhr | Webcast 4 | Voll integrierte Personalkostenplanung

13:00 – 13:30 Uhr | Webcast 5 | Bewerbermanagement – ganzheitlich und treffsicher

13:45 – 14:15 Uhr | Webcast 6 | Komfortables Reisemanagement

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

Über die CSS AG

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit knapp 2500 Kunden und ca. 10.800 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit über 230 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, München, Villingen-Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Strategische Partner sind Microsoft, Informix, Oracle und IBM. Die CSS AG ist Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) und im BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.). Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

