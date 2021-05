Digitales Hygienemanagement ermöglicht sichere Rückkehr in Büros

Mit dem Rückgang der COVID-19-Inzidenzzahlen kehren immer mehr Beschäftigte in ihre Büros zurück. Entscheidend für ihren Schutz ist ein funktionierendes und regelkonformes Hygienekonzept. Mit einem App-gestützten Hygienemanagement und dem staysafe? Hygiene Label haben TÜV SÜD und ShareYourSpace die passende Lösung für Betreiber und Anbieter von Büros und Workspaces entwickelt.

Der wirksame Schutz vor gesundheitlichen Risiken ist die Voraussetzung dafür, dass die Rückkehr in die Büroumgebungen und an die Arbeitsplätze gelingt und nicht zu neuen Rückschlägen führt. Dafür hat TÜV SÜD ein prozessgesteuertes und App-gestütztes Hygienemanagement entwickelt und gemeinsam mit dem Münchner PropTech ShareYourSpace an die besonderen Anforderungen von Büroimmobilien angepasst. Die gleichnamige digitale Plattform ermöglicht nach dem Airbnb-Prinzip die kurzzeitige Ver- und Anmietung unterschiedlichster Workspaces durch die Vernetzung von Flächenbesitzern und Flächennachfragern.

Mit Hilfe der App und eines Dashboards können Anbieter und Betreiber von Büros und Workspaces das von ihnen definierte Hygieneschutzkonzept selbst prüfen, mögliche Schwachstellen identifizieren und die Infektionsrisiken für Nutzer ihrer Büroflächen minimieren. ?Wir unterstützen Vermieter oder Betreiber dabei, gesetzliche und behördliche Vorgaben einzuhalten und entsprechende Schutzmaßnahmen praxisgerecht auf ihren Büroflächen und Büroimmobilien umzusetzen?, sagt Sabine Watzlowik, zuständige Projektleiterin der TÜV SÜD Advimo GmbH. Die Basis dafür ist eine umfassende digitale Checkliste, welche die Vorgaben von Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Robert-Koch-Institut (RKI) sowie die geltenden Richtlinien und Anordnungen berücksichtigt.

?Neue Anforderungen werden zentral in das System eingepflegt, wenn es nach unserer Abwägung erforderlich und angezeigt ist?, erklärt Thorsten Steinhübel, Geschäftsführer der TÜV SÜD Food Safety Institute GmbH, welche die Hygiene-App und das staysafe? Hygiene Label mit entwickelt hat. ?Das gilt vor allem für Anforderungen, die bundesweit oder allgemein gelten.? Auf diese Weise können Betreiber nötige Maßnahmen ohne Zeitverzug umsetzen. Die Datensicherheit ist durch ein strenges?Zugriffsmanagement gewährleistet. Die Sicherheitsstandards umfassen unter anderem passwortgeschützte Zugänge und gesicherte Leitungen für die Datenübermittlung.

Nachweis über das staysafe? Hygiene Label

Nach dem Selbst-Check können Betreiber und Anbieter von Büros und Workspaces die erfolgreiche Umsetzung ihres Hygienekonzeptes durch das staysafe? Hygiene Label nachweisen. Bei ShareYourSpace wird das Label direkt über die Plattform www.shareyourspace.com vergeben und beim Flächeninserat entsprechend ausgewiesen. ?Für unsere Kunden ist das ein starker Mehrwertservice?, betont Dr. Tobias Wagner, CEO von ShareYourSpace. ?Denn Gesundheitsvorsorge als Differenzierungskriterium für Flächen und Flächenbetreiber ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil bei der Vermarktung, der in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.?

Das staysafe? Hygiene Label gibt es in zwei Stufen: in einer Basis-Variante als reines Self-Assessment des Betreibers oder als Premium-Leistung mit zusätzlicher Prüfung und Validierung durch unabhängige TÜV SÜD-Auditoren und dem ergänzenden Hinweis ?monitored by TÜV SÜD?.

Weitere Informationen gibt es unter

? https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/gesundheit-und-medizintechnik/gesundheit-und-hygiene/staysafe-hygiene-label und

? https://www.shareyourspace.com/de/hygiene-im-buero-staysafe

