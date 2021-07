Digitales Workforce Management: Sicher in der Cloud nutzen

Digitales Workforce Management?zum?Organisieren, Steuern und Verwalten von Mitarbeiter- und Unternehmensdaten?ist in vielen Firmen bereits etabliert. Ein System, welches?Zeiterfassung,?Personaleinsatzplanung?und?Betriebsdatenerfassung?ideal miteinander vernetzt und zusätzlich?Zutrittsberechtigungen?für individuelle Zonen vergeben kann, ist eine Anforderung an das Arbeiten in einer?modernen Arbeitswelt.

Das?digitale Workforce Management?von ISGUS bietet Ihnen genau das. In?ZEUS??ergänzen sich alle Module zu einem umfassenden modularen System, auf das über die verschiedenen?Terminals, das Web oder die?ISGUS App ZEUS? mobile?zugegriffen werden kann. Ob Sie ihr System dabei on premise in der eigenen IT Umgebung nutzen oder in der?ISGUS Cloud, ist dabei nicht entscheidend. Allerdings bietet Ihnen unser Software as a Service Angebot entscheidende Vorteile.

Bereits bei der Einrichtung des Systems entfallen sämtliche Kompatibilitätsprüfungen zwischen Datenbank, Server und System und?Sie sparen sich zu Beginn und im laufenden Betrieb Wartungskosten und Investitionen in neue Hardware. Die?ISGUS Cloud?macht Ihr Workforce Management zu einem?langfristig planbaren Kostenfaktor, der allerdings das Investitionsrisiko stark mindert.

VORTEILE DER ISGUS CLOUD

Neben dem reibungslosen Betrieb setzt die?ISGUS Cloud?vor allem auf die Sicherheit aller Daten. Durch weitere Maßnahmen, die neben den Aspekten der?EU-DSGVO?ergriffen wurden, ist unser?Rechenzentrum nach ISO/IEC 27001 zertifiziert?und wird höchsten Sicherheitsansprüchen gerecht.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DIGITALES WORKFORCE MANAGEMENT…

