Digitalisierung

“Digitalisierung” ist in aller Munde. Vor allem vor dem aktuellen Hintergrund der “Corona.Krise” ist Heimarbeit betriebsnotwendig geworden. Leider stellen viel Unternehmen fest, dass ihre Geschäftsprozesse, ihre betrieblichen Abläufe, bis hin zu Freigabeverfahren, Unterschrifts- und Stellvertreterregelungen dafür nicht aufgestellt sind. Optimierungen sind notwendig. Diese Themen können alle technisch unterstützt werden, sind vor allem aber organisatorische Herausforderungen, die der Faktor Mensch umsetzen muss. “Digitalisierung” ist leider ein Modebegriff geworden und in vielen Projekten begann man mit allzu optimistischen Erwartungen und Machbarkeitsillusionen, die in der der Realisierung zu riskanten Übertreibungen und Fehlinvestitionen führten.

Basierend auf der Analyse des Unternehmens wird zunächst der digitale Reifegrad ermittelt. Ein fünf-stufiges Konzept inklusive schrittweiser Umsetzplanung, Finanzierungskonzept und ggf. Systemauswahl ist der nächste Schritt.

Auch beraten wir Sie im Dschungel der diversen Fördermöglichkeiten der Länder, des Bundes und der EU.

Bei den notwendigen organisatorischen und technischen Umsetzungsprozessen im Unternehmen unterstützen Sie unsere Berater, die alle langjährige Praxiserfahrung besitzen.