Digitalisierung im Bauwesen: Ein gelungenes Beispiel

Der Weg in die digitale Zukunft erscheint oft komplex und langwierig. Wie man die Digitalisierung schnell und einfach vorantreiben kann, zeigt das Beispiel der Franz Nüsing GmbH & Co KG. In einer Rekordzeit von sechs Wochen hat der Trennwand-Hersteller seine Ausschreibungstexte und Produktinformationen auf der Plattform AUSSCHREIBEN.DE platziert. Und profitiert nun, neben der einfachen Datenpflege, vor allem von einer größeren Reichweite.

Ausgangslage

Das Unternehmen Franz Nüsing GmbH & Co KG ist einer der größten Hersteller mobiler Trennwände weltweit. Seit über 140 Jahren bietet das Nüsing-Team souveränen Service aus einer Hand: Von Entwurf bis Montage. Vom Kindergarten bis zur Messehalle. Qualitativ hochwertig. Innovativ. Und stets passgenau nach individuellem Kundenwunsch. Neben dem Hauptsitz in Münster ist das Unternehmen an 34 Standorten in Deutschland präsent.

Vor dem Hintergrund des Wandels im Bauwesen spielt die digitale Bereitstellung von Ausschreibungstexten und Produktinformationen für den Produkthersteller eine zunehmend wichtigere Rolle. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung in diesem Kontext die Möglichkeit einer intelligenten Datenhaltung und -nutzung im Objektgeschäft.

Datenaustausch effizienter gestalten

Bis vor Kurzem wurden die Ausschreibungs- und LV-Texte des Unternehmens Nüsing in Microsoft Word erstellt, gepflegt und auf der Firmen-Homepage zum Download bereitgestellt bzw. nach Aufforderung per E-Mail an den Planer verschickt. Der Service war für Planer zwar kostenfrei, allerdings umständlich bei der Datenübernahme, weil der Datenaustausch zwischen den Projektbeteiligten in der Regel im GAEB-Format erfolgt. Rouven Pape, bei Nüsing in den Bereichen Vertrieb, Key Account/Controlling tätig, war auf der Suche nach einer effizienteren Lösung: ?Werksvertretungen und Kunden hatten mir erzählt, dass es Plattformen gibt, auf denen LV-Texte kostenlos zur Verfügung gestellt werden.? Kurz entschlossen bat Rouven Pape das AUSSCHREIBEN.DE-Team per E-Mail um weitere Informationen. Auf den Erstkontakt folgte ein Telefonat mit Paula Peter, Teamleiterin bei der ORCA Software GmbH, über die Informationsplattform.

Win-win-Situation für alle Projektbeteiligten

Auf AUSSCHREIBEN.DE können Produkthersteller Ausschreibungstexte sowie alle Informationen zum jeweiligen Produkt präsentieren. Die Zusatzinformationen ? technische Zeichnungen, Datenblätter, Prüfzeugnisse, Zertifikate oder BIM-Daten ? sind direkt den einzelnen Positionen zugeordnet. Architekten, Bauingenieure, Planer, aber auch Handwerker können sich mithilfe einer leistungsstarken Volltextsuche auf der Plattform informieren, die gewünschten LV-Texte in einer Sammelliste zusammenstellen und in alle baurelevanten Datenformate exportieren. Besonders komfortabel ist die Datenübernahme per Drag & Drop: ORCA AVA und alle führenden AVA-Anwendungen sowie Handwerkerprogramme haben eine Schnittstelle zu AUSSCHREIBEN.DE, so dass die Daten direkt, schnell und korrekt in die Leistungsverzeichnisse eingefügt werden können.

Größere, zielgruppengenaue Reichweite

Aktuell bieten 600 Produkthersteller ca. 1?Mio. Ausschreibungstexte zum Download an. Etwa 9.000 Besucher täglich nutzen dieses komfortable Servicetool für ihre Produktrecherchen. ?Die Zahlen waren beeindruckend.?, so Rouven Pape, ?Uns wurde bewusst, dass wir mit einer Präsenz auf AUSSCHREIBEN.DE unsere Zielgruppen treffsicher erreichen und erweitern können. Die Online-Anwendung macht möglich, dass Interessenten jederzeit und an jedem Ort auf Daten zugreifen können. Und darüber hinaus kann man mit dem Ausbau einer Online-Präsenz automatisch auch die Auffindbarkeit in Suchmaschinen erhöhen.?

Einfache Datenpflege

Mit wachsendem Interesse ließ sich Rouven Pape in einer Online-Konferenz den Aufbau der Plattform AUSSCHREIBEN.DE und die Software ORCA TEXT zur Katalogerstellung und -verwaltung, erklären. Die Entscheidung für AUSSCHREIBEN.DE fiel sofort nach diesem Meeting: ?Es wurde klar, dass eine einfache Pflege der eigenen Texte möglich ist. Potentielle Kunden können sich über die Firma und das Produkt informieren und bei Interesse erfolgt eine Kontaktaufnahme oder Verknüpfung zur Unternehmens-Homepage.?

Leichte, schnelle Umsetzung

Kurz darauf bestellte der Produkthersteller die Software zur Bereitstellung der Texte und ließ sich in einer weiteren Online-Konferenz Schritt für Schritt in die Funktionalität einweisen. Darüber hinaus gab es Tipps zur besseren Darstellung und Unternehmenspräsentation sowie Hinweise, wie mit einfachen Mitteln eine höhere Relevanz bei Suchmaschinen erzielt werden kann. Rouven Pape: ?Die Kommunikation war vorbildlich. Frau Peter hat alles perfekt und verständlich erklärt, so dass eine leichte und schnelle Umsetzung möglich war.? Schon zwei Wochen später wurde der Nüsing-Katalog live geschaltet.

Resümee

?Wir prüfen regelmäßig die Anzahl der Zugriffe und Downloads und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Unsere Erwartungen wurden erfüllt. Die Datenpflege ist sehr einfach und der Austausch der Daten kinderleicht, so dass wir immer aktuelle LV-Texte präsentieren können. Am meisten überzeugt die große Reichweite. Selbst Planer, die keine persönliche Beratung wünschen, können ohne Probleme ihre eigenen Leistungsverzeichnisse erstellen. So kann eine große Verteilung unserer Texte bei sämtlichen Ausschreibungen erfolgen?, lautet die Bilanz von Rouven Pape.

Gute Aussichten für die Zukunft

Und wie geht es weiter? Als nächsten Schritt will Nüsing eine Verlinkung zu AUSSCHREIBEN.DE auf der Homepage einrichten. Damit steht den Zielgruppen der komplette Service der Plattform auch auf der eigenen Internetpräsenz zur Verfügung. Rouven Pape: ?Unser Wunsch ist, dass möglichst in fast allen Ausschreibungen bezüglich mobiler Trennwände der Name Nüsing als Leitfabrikat vertreten ist ? diesem Anspruch als Premiumhersteller wollen wir gerecht werden.?

Fazit: Das Unternehmen Nüsing hat in kürzester Zeit effizient und ergebnisorientiert einen großen Schritt in Richtung Digitalisierung getan. Damit konnte der Produkthersteller seinen Planerservice optimieren, die Datenpflege vereinfachen und seine Reichweite wesentlich verbessern.

Die ORCA Software GmbH hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Softwarelösungen für die Baubranche spezialisiert. Dank innovativer Entwicklungen und hoher Kundenorientierung gehört ORCA Software GmbH zu den Marktführern in der Baubranche.

Produktpalette:

ORCA AVA

ORCA AVA ist eine Software zur Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen. Das Programm kann überall da eingesetzt werden, wo Bauprojekte geplant, kalkuliert, ausgeschrieben und abgerechnet werden, z. B. in Architektur- und Ingenieurbüros, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen und Behörden.

www.ausschreiben.de

In der Online-Datenbank bieten Bauprodukthersteller ihre aktuellen Ausschreibungstexte zum kostenlosen Download in allen am Bau relevanten Datenformaten an. Ausschreibende, z.B. Architekten und Ingenieure, können die Texte einfach und schnell in ihre Leistungsverzeichnisse übernehmen.