Digitalisierung im stationären Handel: Netzwerken statt Konkurrenzdenken

Der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) setzen sich für Maßnahmen ein, um u.a. die Digitalisierung am PoS voranzutreiben. Online- und stationärer Handel müssen digital besser aufeinander abgestimmt werden. Mit unserem RetailOneSolution Network unterstützen wir diese Transformation.

„Das bekomme ich online günstiger.“

„Online habe ich mehr Auswahl.“

„Wer weiß, ob die das im Laden überhaupt haben.“

Oben genannte Sätze hat jeder von uns schon gehört oder selbst geäußert und nicht ohne Grund boomt der Online-Handel. Das führt zu Einbußen im stationären Handel und lässt Innenstädte verwaist zurück. Sowohl HDE als auch BVDW sind allerdings davon überzeugt, dass sich durch geeignete Digitalisierungsmaßnahmen der Handel vor Ort beleben ließe.

Wie kann das aussehen? Vor allem müsse das Thema Multichannel vorangetrieben werden, so Marco Junk, Geschäftsführer des BVDW: „Wir müssen aufhören, Online-Handel und stationären Handel als Konkurrenten zu sehen. Vielmehr können wir den stationären Handel dadurch stärken, indem wir ihn digital ertüchtigen und den Online- mit dem Offline-Einkauf verzahnen.“

Die beiden Verbände sehen es als Aufgabe der künftigen Regierung, nun endlich in der Breite für schnelles WLAN und die Kompatibilität von Software durch Standard-Formate und -APIs zu sorgen. Außerdem brauche es innovative Pilotprojekte und Vorreiter sowie Förderprogramme. Aufgrund von Pandemie-Auswirkungen können in Deutschland nur 40 Prozent der Handelsunternehmen in die Zukunft investieren. Last but not least mangele es an offener Kommunikation zwischen Tech-Unternehmen, Politik, Händlern und Verbänden. Konkurrenzdenken verhindert Innovation.

Genau so sehen wir das bei uns, der Consult-SK GmbH ebenfalls und haben uns daher zu Beginn des Jahres 2021 mit anderen SAP-Partnern zum RetailOneSolution Network zusammengeschlossen. Mit der Kombination aus drei verschiedenen Lösungen bieten wir dem Handel eine All-In-One Solution im SAP®-Bereich an, um die digitale Transformation in den Filialen voranzutreiben. Ob nun in den Innenstädten oder in ländlichen Regionen.

Durch das Zusammenspiel von SAP® Customer Checkout für Zahlungsvorgänge (hokona GmbH), Store Solution für eine Omni-Channel Warenwirtschaft (CAS AG) und Receipt4S® für die KassenSichV-konforme Verwaltung von Kassendaten (Consult-SK GmbH) sind wir gemeinsam in der Lage ein einzigartiges Paket anzubieten, um das Filialmanagement 3.0 vom SAP® Fiori Launchpad aus zu ermöglichen. Für SAP®-Kunden aus dem Handel, die jetzt überlegen, in ihre Zukunft zu investieren, bietet unsere Gemeinschaftslösung die ideale Chance, um die technologische Infrastruktur auf das nächste Level zu heben.

Die Consult-SK GmbH (CSK) mit Sitz in Minden ist seit 2013 deutschland- und europaweit als SAP® Prozessberatung für namhafte Einzelhandelsunternehmen tätig. Zu den Leistungen und Kompetenzen des SAP Silver Partners zählen kundenspezifische Anpassungen von SAP® Addons, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen in den Bereichen Purchase2Pay und Order2Cash sowie die Entwicklung eigener SAP® Softwarelösungen.