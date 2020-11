Digitalisierung im Unterricht hört nicht bei der Technik auf – xinonet unterstützt App Camps

Der Digitalpakt für die Schulen in Deutschland ist aktuell in den Nachrichten präsent ? dabei geht es aber zumeist darum, daß überhaupt Computer oder Tablets Einzug in die Schulen halten. Es ist eine reine Hardware-Diskussion. Was fehlt sind digitale Unterrichtsmaterialien, Inhalte für Lehrer und leider auch oft die erforderliche Kompetenz. Hier setzt App Camps an, eine Initiative, die von xinonet seit 2018 aktiv unterstützt wird.

Angefangen hat alles im Sommer 2013 mit dem ersten App Summer Camp. Zwölf Mädchen haben Grundlagen der Programmierung gelernt und eigene App Ideen umgesetzt. Alle waren begeistert und es war schnell klar, dass es nicht bei einem einmaligen Event bleiben darf. App Camps war geboren.

Heute erreicht App Camps schon rund 200.000 Schüler (und Lehrer) in Deutschland, Österreich und der Schweiz und versorgt sie mit digitalen Unterrichtsmaterialien zu Medienkompetenz und Informatik. Schüler und Lehrer sind begeistert ? so auch wir von xinonet, der Personalberatung für die digitale Wirtschaft, denn so lernen junge Menschen neue Berufsfelder kennen und gewinnen Perspektiven in der vernetzten Welt. Das gilt insbesondere auch für Mädchen, die sich durch App Camps stärker für digitale Berufsbilder interessieren.

?Wir von xinonet sind begeistert von App Camps, weil in den Schulen selbst jetzt immer noch viel zu wenig digitale Kompetenzen vermittelt werden?, sagt Henning Wachsmuth, Geschäftsführer von xinonet: ?Dabei sind die beruflichen Perspektiven mit digitalen Berufsbildern exzellent, zumal das Digitale längst alle Lebensbereiche durchdrungen hat. Dennoch spielt es im Unterricht in unseren Schulen eine nach wie vor untergeordnete Rolle – und das muss sich ändern?.

Die Angebote von App Camps (www.appcamps.de) sind für Lehrkräfte kostenlos nutzbar. ?Wir hoffen sehr, daß das Angebot weiter Schule macht?, so Wachsmuth. ?Weitersagen!?

