Digitalisierung ist Vertrauenssache

digitalspezialist schätzt, dass in den über 40 Mio. deutschen Haushalten ca. 100 Mio. Videokassetten und 10 Mio. Schmalfilme in Schubladen und Kartons schlummern, um in das digitale Zeitalter transferiert zu werden. Zusätzlich liegen noch ca. 30 Milliarden Bilder in Form von Dias, Negativen, Fotos oder Fotos in Fotoalben in deutschen Haushalten und warten darauf, in moderner, digitaler Technologie wiederbelebt zu werden. Ca. 75% dieser analogen Film- und Fotomaterialien sind bislang noch nicht digitalisiert!

Ein enormes Potenzial, dass für den Fotofachhandel eine große Chance bietet die rückläufigen Umsätze zu steigern und den vielen Endkunden eine Dienstleistung anzubieten, die neben einem leichten Zugang zu den geliebten Schätzchen aus längst vergangenen Tagen auch die Sicherung vor Alterung oder Totalverlust bietet und auf modernen Datenträgern wie DVD, USB-Stick oder Festplatte gespeichert, nur noch extrem geringen Platzbedarf hat.

Warum also, sind bislang nur ca. 25% der analogen Film- und Fotomaterialien überspielt, wenn doch die Digitalisierung eine einfache und sehr praktische Lösung darstellt?

Die Antwort ist vielschichtig und hat wahrscheinlich mit Vertrauen der Kunden in die Akteure der Branche aber auch mit?Unwissenheit über die Möglichkeiten zu tun. Unwissenheit lässt sich mit Aufklärung und entsprechender Information bzw. kompetenter Beratung entgegnen. Vertrauen zu gewinnen ist sehr viel anspruchsvoller. Für einen Überspielservice wie digitalspezialist spielt die fachliche Kompetenz, Erfahrung und Transparenz eine entscheidene Rolle.

digitalspezialist ist inzwischen mehr 13 Jahre im Markt erfolgreich aktiv und hat mehr als 150 Mio. Medien aus ca. 450.000 Aufträgen bearbeitet. Diese Erfahrung spricht für sich. Die tägliche Erreichbarkeit ermöglicht unseren Kunden einen direkten und persönlichen Kontakt, um Fragen zu stellen, die sich im Zusammenhang mit ihrem konkreten Auftrag ergeben. Dabei arbeiten wir nicht mit automatisierten Kundenservicesystemen, sondern haben unseren Kundenservice direkt neben der Produktion platziert und mit erfahrenen Mitarbeitern besetzt, so dass auch spezielle Anfragen kompetent und im direkten Gespräch mit unseren Experten beantwortet werden können.

Zusätzlich arbeiten wir mit renomierten, externen Einrichtungen, wie dem TÜV Rheinland zusammen. Die Produkte wurden einer intensiven Produktprüfung unterzogen und geben unseren Kunden mit dem TÜV-Siegel die Sicherheit, dass die Qualität und die dahinterstehenden Prozesse und Abläufe in der Produktion dem Stand der Technik entsprechen und das Ergebnis der Überspielung in Ordnung ist. Jährliche Revisionen des Qualitätssicherungssystems sind nötig, um die Zertifizierung aufrecht zu erhalten.

Sehr wichtig sind auch die direkten Rückmeldungen der Kunden, die unsere Leistung für ihren konkreten Auftrag beurteilen. Das Kundenurteil SEHR GUT basiert auf mehr als 5.000 Kundenrückmeldungen und ist somit eine solide Basis. Das unabhängige Bewertungsportal PROVEN EXPERT sammelt die eingehenden Kundenrückmeldungen ein und wertet sie seit 2016 aus. digitalspezialist.shop ist bereits zum 5. Mal in Folge als TOP Dienstleister ausgezeichnet worden. 97% unserer Kunden empfehlen uns an Freunde und Bekannte weiter. digitalspezialist ist somit einer der führende Anbieter für die Überspielung von analogen Film- und Fotomaterialien in Deutschland.?

Die F&G Digitalspezialist GmbH arbeitet nicht nur im Onlinegeschäft mit Endkunden sondern bietet auch B2B-Kunden neben dem Überspielservice für analoge Film- und Fotomaterialien ein komplettes Servicepaket mit Fulfillment und einer Shop-Integration in bestehende Online-Systeme an.

2007 gründeten Hans Frömbling und Dr. Hans-H. Graen die F&G Digitalspezialist GmbH als Osnabrücker Start Up (www.digitalspezialist.com) und entwickelten das Unternehmen zu einem der führenden Labore zur Digitalisierung von analogen Film- und Fotomaterialien. Neben der Digitalisierung von Schmalfilmen, Videokassetten, Dias, Negativen, Fotos und analogen Fotoalben umfasst das Dienstleistungsangebot auch die Erstellung von DVD-Kleinserien sowie die Datenrettung, d. h. die Wiederherstellung digitaler Daten von defekten Datenträgern.

digitalspezialist bietet TÜV Rheinland zertifizierte Produkte an. Vom Kundenportal Proven Expert wurde digitalspezialist wiederholt zum Top-Dienstleister ausgezeichnet. 97% der Kunden empfehlen den Überspielservice von digitalspezialist weiter.

Neben dem Onlinegeschäft unter der Eigenmarke digitalspezialist bietet das Unternehmen seit Jahren White Label-Lösungen für Großkunden, Affiliates und den Fotofachhandel in Deutschland und im europäischen Ausland an. Dabei können moderne Shopsysteme inkl. eines kompletten Fulfillments mit Kundenservice angeboten werden. 2020 erwartet das Unternehmen mit ca. 25 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,6 Mio. Euro.