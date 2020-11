Digitalisierung mit der Logistiksoftware CarLo: Voll Automatisiert: Sendungsstatus per E-Mail

Arbeitserleichterung und automatisierte Prozesse in der Transportplanung? Die Logistiksoftware CarLo optimiert bestehende Prozesse, ermöglicht paperless work und spart durch Automatisierte Abläufe Zeit und Kosten

Bestehende Prozesse werden optimiert und Übermittlungsfehler, Kosten und Zeitaufwand reduziert. Für eine optimale Nutzung wird die Logistiksoftware CarLo kundenindividuell konfiguriert und den Bedürfnissen entsprechend angepasst. Dabei wird die manuelle Bedienung einzelner Felder, durch zeitgesteuerte Druckvorgänge, die Kommunikation mit vernetzten Softwaresystemen?sowie automatisierte und zeitgesteuerte E-Mail-Benachrichtigungen, ersetzt.

Automatisierte Benachrichtigungen über

Allgemeine Sendungsinformationen oder Änderungen

?Lieferdatum hat sich geändert? oder ?Disposition ist abgeschlossen?

Den aktuellen Bearbeitungsstatus der Sendung in Form einer Auftragsbestätigung an den Kunden

Statusänderung der Telematik wie ?Ihre Ware ist beladen und auf dem Weg zu Ihnen?, ?Ihre Ware wurde wie vereinbart zugestellt?

Sendungsverzögerungen

und viele mehr!

Neben der Kommunikation mit den Kunden, stellt die Funktion eine enorme Entlastung bei der internen Kommunikation dar. Beispielsweise kann die Automatisierung innerhalb der Lagerverwaltung genutzt werden oder zur Kommunikation mit Fahrern.

Erfahren Sie mehr über die Digitalisierung mit CarLo.

Willkommen bei Soloplan, DEM Softwarehaus der Logistikbranche.

Die Soloplan GmbH ist einer der führenden Hersteller von Logistiksoftware. Als mittelständisches Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern entwickeln und vertreiben wir mit der CarLo?-Produktfamilie eine flexible und intuitiv zu bedienende Premiumsoftware zur effizienten Abwicklung sämtlicher Aufgaben rund um das Thema Transportmanagement.

Aufgrund unserer stetigem Wachstums haben wir im Mai 2019 unser neues Firmengebäude in Soloplan City in Kempten (Zentrale) bezogen. Mit modernsten Arbeitsplätzen und einer angenehmen Arbeitsatmosphäre in Kemptener (Zentrale), und unseren weiteren Niederlassungen in Dresden, Frankreich, Polen sowie in Südafrika bieten wir ganz persönliche Entwicklungsperspektiven. Dies auch weltweit ? mit unseren Partnern oder verbundenen Unternehmen in Indonesien/Asien, Chile/Südamerika und Portugal.

In einem Softwareunternehmen zu arbeiten, bedeutet, nie stillzustehen, sich immer weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Die Welt der IT eröffnet jeden Tag neue Möglichkeiten ? arbeiten Sie mit uns gemeinsam daran diese umzusetzen.