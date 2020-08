Digitalisierung und Harmonisierung der Serviceprozesse: ORBIS führt bei PERI Microsoft Dynamics 365 aus der Cloud ein

Der Saarbrücker IT-Dienstleister überzeugte durch sein breit gefächertes Know-how in Bezug auf Microsoft Dynamics 365 und die Prozesse in der Bauzuliefererbranche sowie durch seine Problemlösungskompetenz und pragmatische Denkansätze. Das wie auch die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten und der Einsatz agiler Scrum-Methoden mit kurzen Sprints war ausschlaggebend für die schnelle Implementierung, die wegen der Corona-Pandemie vollständig remote erfolgte.

Microsoft Dynamics 365 Customer Service soll nun die Customer-Engagement-Strategie von PERI unterstützen. Mit dieser Anwendung kann das Unternehmen servicerelevante Daten zentral, einheitlich und in hoher Qualität in der Cloud verwalten. Diese ?Single Source of Truth? schafft die Voraussetzung, um Serviceprozesse standortübergreifend zu digitalisieren und zu harmonisieren und sie noch effizienter und transparenter zu machen ? ein echter Mehrwert sowohl für die Kunden als auch für PERI selbst.

Die zentral verwalteten Servicedaten ermöglichen dank ihrer hohen Qualität die aussagekräftige Analyse von Servicekennzahlen, die den Verantwortlichen wichtige Erkenntnisse für zusätzliches Optimierungspotenzial liefert. Für die nötigen Einblicke ? in Echtzeit und übersichtlich visualisiert ? soll in Zukunft die Analyseplattform Microsoft Power BI sorgen, die sich nahtlos in Microsoft Dynamics 365 integriert.

Bei den Endanwendern, deren Schulung PERI in Eigenregie durchgeführt hat, ist die Akzeptanz der Cloud-basierten Anwendung hoch, sie wird daher rege genutzt. Gegenwärtig arbeitet der Serviceinnendienst bei der britischen PERI-Tochter damit. Schritt für Schritt soll der Rollout der Servicelösung in weitere PERI-Standorte erfolgen; als Nächstes steht die Einführung in der deutschen Vertriebsgesellschaft in Weißenhorn bei Ulm auf dem Programm.

Mit Microsoft Dynamics 365 Customer Service schreitet PERI einen weiteren Schritt voran auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Customer-Engagement-Plattform, auf der im Endausbau rund 5.000 End-User arbeiten sollen. Der Schalungs- und Gerüstspezialist nutzt bereits seit Jahren die Lösung Microsoft Dynamics 365 Sales in Verbindung mit dem Construction Hub von ORBIS. Der Construction Hub basiert auf Microsoft Dynamics 365 Cloud und ermöglicht es dem Unternehmen, relevante Leads aus einer Baudatenbank nach Microsoft Dynamics 365 Sales zu übertragen und sie vertrieblich weiterzuentwickeln.