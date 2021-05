Digitalisierung und Instandhaltung im Handwerk

4.0-Technologien im Handwerk

Mit dem Ziel effektiver zu arbeiten, etablieren Handwerksbetriebe 4.0-Technologien im Arbeitsablauf. Die oftmals geringe Größe der Unternehmen, sowie die Sicht der Unternehmer auf den Betrieb als Ganzes ermöglichen dabei größere Flexibilität und Lösungsorientierung bei der Einführung dieser Technologien. Vorrangiges Ziel hierbei ist es, die Abläufe so zu gestalten, dass sie von weniger Mitarbeitern bewältigt werden können. Die Verantwortung und Anforderungen an diese Mitarbeiter werden dadurch steigen und ihre Qualifikation muss mit der Digitalisierung in der Produktion Schritt halten. Hierbei ist die Balance zwischen Mitarbeitern, Technologie und Wirtschaftlichkeit zu halten, denn nicht alles, was technisch möglich ist, muss nachhaltig und sinnvoll sein.

Standardsoftware versus Individualsoftware und branchenspezifische IT-Lösungen

Standardsoftware, wie beispielsweise Excel & Co. mögen zwar alte Bekannte sein, allerdings ersparen individuelle, branchenspezifische Softwarelösungen für das Handwerk den Anwendern viel Zeit und Geld. Sie verwenden die gängigen Dokumentationsformate und können branchentypische Arbeitsprozesse schnell abbilden. Mit ihnen wird die Bedienung von Geräten und Maschinen im Rahmen digitaler Prozesse einfacher, obwohl die Arbeitsanforderungen komplexer werden.

Instandhaltung mit einem Klick

Beispielsweise geht bei der Instandhaltung von Maschinen und Geräten viel Zeit verloren. Hier entlastet Sie unsere digitale Wartungsplattform evoTrace bei der Planung, Durchführung und Dokumentation Ihrer Wartung und Instandhaltung. Mit evoTrace verringern Sie den Maschinenausfall und senken Instandhaltungs- und Wartungskosten. Das trägt zu einem positiven Betriebsergebnis bei. Dabei ist evoTrace einfach und intuitiv zu bedienen und erfüllt die Anforderungen der aktuellen Maschinenrichtlinie. So werden beispielsweise alle notwendigen Unterlagen für Maschinen ortsunabhängig bereitgestellt, Termine überwacht und Ressourcen verwaltet.

Instandhaltung – immer mit vollem Durchblick:

Permanent eine vollständige Übersicht?über Ihren Maschinenpark, einzelne Geräte und Maschinen?

Schnelles Erfassen Ihres Maschinenparks

Eindeutige Zuordnung von Wartungsauftrag zu Maschine durch Fotos und Barcodes an den Maschinen

Leichtes Auffinden Ihrer beweglichen Geräte und Maschinen

Online überall sofortige Verfügbarkeit von Wartungsplänen, Protokollen und digitalen Dokumentationen?

Übersichtliche Wartungspläne mit Statusanzeige der Fälligkeitstermine und automatischer Erinnerung?

Aktuelle Dokumentation der Verwendbarkeitsdauer Ihrer Maschinen und Geräte?

Individuell gestaltete Ansichten der Wartungslisten und Ansichten nach Ihrem Bedarf

Leichte Einbindung in bereits bestehende IT-Systeme

Mit einem Klick verwalten Sie jetzt?Ihren Maschinenpark und Ihre Geräte. evoTrace?dokumentiert darüber hinaus alle vorgeschriebenen Wartungstermine?der Arbeitsmittel und hält z.B.?Inbetriebnahme-Protokolle, Herstellerdokumentationen, Ersatzteilkataloge, etc. abrufbereit.?Ihre Mitarbeiter führen also exakt die Instandhaltung und Wartung durch, die tatsächlich notwendig ist. So reduzieren Sie die Anzahl an Wartungsarbeiten und erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen. Weiterhin verbessert sich die Planbarkeit der Nutzung von Maschinen und Geräten. In individuellen Checklisten für die periodische Wartung sind die zu prüfenden Merkmale und der entsprechende Prüfintervall hinterlegt

So?einfach funktioniert?evoTrace:?Barcode scannen, Daten einfach erfassen, fertig!

Extrem robuste Barcodes auf den?Maschinen, gescannt und verknüpft mit der Anwendung, machen?Planung,?Dokumentation und Wartung zu einem Kinderspiel. Darüber hinaus bietet?evoTrace?die komplette Übersicht aller relevanten Informationen und Dokumentationen. Verknüpfte Bilder und Videos ermöglichen eine?schnelle Wiedererkennung der Einzelteile.?In Verbindung mit der intuitiven Nutzung der Bedienungsoberfläche gelingt die Einarbeitung von noch nicht geschulten Mitarbeitern in die Wartungsthematik problemlos.

evoTrace?ist webbasiert und funktioniert deshalb ortsunabhängig. evoTrace?ist eine Cloud-Lösung (SaaS). Für Sie bedeutet dies: keine zeitraubende Installation, keine Serververwaltung, kein Vergessen von Backups. Sie bekommen von uns die Anmeldedaten, wir helfen beim Erfassen ihres Maschinenparks und schon geht es los.

Die aufgeräumte, klar strukturierte Oberfläche erleichtert das Arbeiten.

Die Benutzeroberfläche bietet alle relevanten Informationen auf einen Blick. Das Erfassen der Daten ist schnell erledigt. Der Werkstattplan ist im Programm hinterlegt, wodurch Wiedererkennung und Orientierung erleichtert werden. Die Ansicht kann anwenderspezifisch gestaltet werden.

Schnelles Finden?und intuitive Handhabung

Die Berücksichtigung aktueller User Experience- und User Interface Guidelines bei der Entwicklung sowie die Einbindung realer Fotografien und GPS-Daten ermöglichen eine intuitive Handhabung und das einfache Erfassen und Finden von Maschinen, Geräten und Maschinenteilen vor Ort.

Sie haben an einer Maschine ein Problem bemerkt? Kein Problem: Einfach mit evoTrace ein Foto gemacht, kommentieren und schon kümmert sich jemand darum!

Safety first? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? evoTrace steht Ihnen in der europäischen Microsoft Azure-Cloud 24×7 Stunden zur Verfügung*. Damit erfüllt unsere Systemumgebung die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und weitere höchste Sicherheitsstandards.

*Auf Anfrage kann evoTrace in Ihrer Infrastruktur auf einem Windows Server-System installiert werden.

Beratung, Wartung, Support und Schulung

Die Wartungsplattform?wird stetig dynamisch weiterentwickelt. Abgerundet wird unser Leistungs-portfolio durch?Beratung,?Wartung, Support und Schulung der Anwendung. Optional bieten wir die Erfassung Ihrer kompletten Anlage an. Sie übernehmen, wenn die Anlage vollständig erfasst ist. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Einführung.

evoTrace,?die Wartungsplattform aus dem Hause?evodion?IT???

Die?evodion?IT GmbH, Hamburg, bietet unabhängige Beratung zur digitalen Transformation von Organisationen und mittelständischen Unternehmen, entwickelt individuelle Softwarelösungen und erstellt komplette Systemlandschaften auf höchstem Qualitätslevel. Das Portfolio umfasst alle Leistungen von der Analyse und Geschäftsprozessmodellierung über Systemarchitekturberatung, Konzeption und Umsetzung bis zum Rollout und Schulung mit anschließender Wartung. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistung, Fertigungsindustrie, Gesundheit, Logistik und öffentliche Auftraggeber.

Steigen Sie jetzt in die Digitalisierung der Instandhaltung ein und profitieren von individueller Beratung, kompetenter Schulung und nachhaltigen IT-Lösungen für die Entwicklung Ihres Betriebes. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.

