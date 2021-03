Digitalisierung und Modernisierung

Die Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Insbesondere die Digitalisierung schreitet rasant voran. Auch das von Aktenordnern und Bürokratie geprägte Deutschland kann sich dieser Entwicklung nicht weiter verschließen. Damit sie dem gesellschaftlichen Wandel standhalten können, sollten auch mittelständische Unternehmen immer am Ball bleiben und die Zeichen der Zeit frühzeitig erkennen. Welche Maßnahmen dafür notwendig sind, erfahren Sie hier.

Der erste Eindruck zählt

Es mag abgedroschen klingen, aber für Kunden ist der erste Eindruck meist von sehr großer Bedeutung. Deshalb sollten Sie die Optik Ihres Unternehmens niemals vernachlässigen. Altbewährte Logos können zwar für Tradition stehen und verfügen über einen gewissen Wiedererkennungswert, teilweise sind sie aber auch zu bekannt. Sie verschwimmen schon mit der Umwelt und werden überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Der Werbeeffekt geht somit verloren und neue Kunden finden ihren Weg nicht zu Ihnen. Deshalb schadet es nie, ein wenig Zeit und Geld in optimiertes Marketing zu investieren.

Doch auch am Ladenlokal oder an der Unternehmenszentrale kann gearbeitet werden, um Kunden freundlicher zu begrüßen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, das jeweilige Gebäude zu renovieren, damit Baufälligkeiten nicht mehr unangenehm ins Auge fallen. Auch die installierten Türen könnten ersetzt werden. Im Hinblick auf die Isolierung sind altgediente Modelle meist große Kostenerzeuger. Im Winter geht die Wärme durch undichte Stellen schnell verloren. Hier könnten Automatiktüren mit Antrieben Abhilfe schaffen. Sie öffnen sich mithilfe von ausgelösten Bewegungssensoren automatisch, wenn Kunden an die Tür herantreten und ermöglichen ihnen den sofortigen Eintritt. Dabei haben Automatiktüren zusätzlich den Vorteil, dass niemand eine freie Hand benötigt, um sie zu öffnen. Verschiedenste Tür-Modelle eignen sich hervorragend für die unterschiedlichsten Gebäudearten und Unternehmen.

Polieren Sie die analoge Optik Ihres Unternehmens gern ein bisschen auf. Sie werden schnell bemerken, dass die neue Aufgeräumtheit positiv auf potenzielle Kunden wirkt. So können die angefallenen Kosten schnell wieder beglichen werden. Denken Sie immer daran: Es handelt sich um eine langfristige Investition in die Kundenfreundlichkeit.

Auch online mithalten

Die Konkurrenz schläft nicht und wirbt ebenfalls um die Gunst möglicher Kunden. Deshalb ist es wichtig, in jeder Hinsicht präsent zu sein. In der heutigen Zeit ist es dafür unumgänglich, im Internet aktiv zu sein. Natürlich lohnt sich oft auch noch die Werbung auf herkömmlichen Plattformen. Hier wären Anzeigen in Zeitungen, Plakate und audiovisuelle Filmchen zu nennen. Allerdings können Sie diese Filme perfekt nutzen, um im Internet Aufmerksamkeit zu erregen. YouTube ist z. B. eine Plattform, auf der sich viele Menschen tummeln. Stellen Sie dort Ihre Werbung online.

Besonders wichtig ist außerdem, dass Sie in den sozialen Medien aktiv sind und dort mögliche Kunden für Ihr Unternehmen gewinnen können. Dafür ist es hin und wieder sinnvoll, aktuellen Trends zu folgen. Sie sollten jedoch zusätzlich daran denken, auf die Leistungen Ihres Unternehmens hinzuweisen. Welche Arbeiten erledigen Sie, wofür steht Ihr Unternehmen und was sind die Ziele für die Zukunft? Dies sind Fragen, die sich perfekt eignen, um auf einer eigenen Website oder in den sozialen Medien beantwortet zu werden. Vielleicht können Sie zusätzlich ein paar Einblicke in die jeweiligen Arbeitsabläufe gewähren.

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und Ihr Unternehmen wird von der Digitalisierung nicht überrollt, sondern gewinnt an Qualität.