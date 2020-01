Digitalisierung von Produktinformationen ist unsere Profession und diese tragen wir gerne in den Markt? neue Webinare

?Digitalisierung ?fällt nicht vom Himmel?, wir müssen daran arbeiten – hart arbeiten. Deshalb werden wir zukünftig neben den Webcasts auch Seminare anbieten? sagt Prof. Dr. Ulrich L. Manz, Gesellschafter und Geschäftsführer von der IFCC GmbH. Produktstammdaten sind mehr denn je, das Backbone eines Unternehmens. Aufgezeigt wird, wie Produktinformationen und Produktstammdaten schnell und akkurat angelegt und gepflegt werden können. Die Veränderungsrate dieser Informationen wird immer schneller. In diesem Sinne bedeutet für uns ?Time to Market?, dass die Produktinformationen dem Markt schon zur Verfügung stehen, bevor die Produkte auslieferbar sind. Ihre Kunden sollen sich auf die neuen Produkte auch gut vorbereiten können.

Unsere Themenbereiche:

? BMEcat: Erstellen leicht gemacht

? Einführungs-Webinar VTH-eData-Pool

? Individuelle Templates im- und exportieren mit der IFCC.RuleEngine

? Das PIM mit Netzwerk: Individualisieren und Updaten Sie die VTH eData-Pool Daten per Knopfdruck

Das ?hart Arbeiten? bedeutete in den letzten Jahren die hohe Nachfrage zu realisieren. Infrastrukturaufgaben, zu denen zähle ich auch die Stammdaten, wurden bewusst vernachlässigt. Der Wind dreht sich nun. Sicherlich wächst die Wirtschaft nicht mehr, wie in den letzten knapp 10 Jahren. Zusätzlich sind wir von mehreren Strukturumbrüchen konfrontiert. Dies betrifft nicht nur neune Technologien wie das Internet oder den 3D-Druck. Mindestens so gravierend sind globale Marktverschiebungen weg von Europa hin zu Asien. Gerade Asien legt eine unglaubliche Performance an den Tag. Mit dieser Geschwindigkeit können wir kaum noch mithalten. Zwingend notwendig, ist ein neues Denken: wir müssen schneller, agiler und viel ambitionierter werden. Das trifft jegliche Branchen, jegliche Tätigkeit ? eben auch Produktstammdaten. Ein Feld das über den zukünftigen Erfolg eines jeden Unternehmens entscheiden wird. Nur mit ?digitalisierten? Informationen lassen sich technologische Strukturbrüche schneller überwinden.

Melden Sie sich jetzt zum nächsten Webinar an!

https://vth.ifcc.de/…

Die IFCC GmbH ist seit über zehn Jahren im Bereich Stammdaten tätig und eines der führenden deutschen Unternehmen zu diesem Thema: Produktdatenaufbereitung, Beratungsleistungen und eigens entwickelte IT rund um das Thema Daten gehören zu unserem Portfolio. Ob KMU oder Big Player, national oder international: Wir sorgen für Zukunftsfähigkeit in einem schnelllebigen Markt, in dem Datenqualität mehr und mehr zum entscheidenden Unterscheidungsmerkmal wird.