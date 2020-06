Digitalisierung zu Lasten der Gesundheit? Bürgerdialog mit Europaabgeordnetem Prof. Dr. Klaus Buchner

Mit zwei Online-Veranstaltungen möchte er mit Bürgerinnen und Bürgern sowie ausgewiesenen Experten zu dem Thema diskutieren.

Mit der Versteigerung von 5G-Lizenzen in Deutschland und den meisten anderen europäischen Staaten scheint der Aufbau eines flächendeckenden schnellen Mobilfunknetzes in der öffentlichen Wahrnehmung alternativlos. Prof. Buchner, der sich seit vielen Jahren mit den gesundheitlichen Risiken von Mobilfunk auseinandersetzt, ist überzeugt, dass nicht von einer Unbedenklichkeit der Strahlen ausgegangen werden kann.

?Der 5G-Ausbau wird vor allem von der Telekommunikations-Industrie vorangetrieben und einzelne staatliche Institutionen wie das Bundesamt für Strahlenschutz erteilen einen Freifahrtschein. Ich sehe daher vor allem die EU in der Verantwortung, ihrem Vorsorgeprinzip folgend, die Folgen von Mobilfunkstrahlung, vor allem nach dem neuen 5G Standard, im Detail zu erforschen und zu berücksichtigen,? so Prof. Buchner bei der Vorstellung seiner beiden Veranstaltungen.

Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht im Ungewissen darüber gelassen werden, was im wahrsten Sinne des Wortes, über ihren Köpfen installiert wird. ?Die Strahlungsleistungen im Bereich 5G sind nicht vergleichbar mit den bisherigen Mobilfunkstrahlen, die Risiken für die menschliche Gesundheit und die Natur sind daher größer?, so Prof. Buchner weiter.

Dabei möchte Prof. Buchner nicht als Gegner schneller Internet- und Datenverbindungen wahrgenommen werden: ?Internet und ein flächendeckender Netzausbau sind im digitalen Zeitalter notwendig. Allerdings sollte neue Technologie mit Augenmaß eingesetzt werden. Für ganz viele Anwendungen und in den allermeisten Bereichen sind bereits bestehende Technologien vollkommen ausreichend.?

Prof. Buchner möchte das Thema 5G ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und organisiert dazu zwei Online-Veranstaltungen:

Am 01. Juli 2020: ?Digitalisierung zu Lasten unserer Gesundheit? Bürgerdialog zum Ausbau des 5G Mobilfunknetzes?. Um 18 Uhr diskutieren der Journalist Harald Schumann, und der ehemalige Verwaltungsrichter Bernd Irmfrid Budzinski mit den Bürgerinnen und Bürgern die gesundheitlichen Risiken von 5G.

Am 02. Juli 2020: ?Braucht Europa mehr Vorsorge beim 5G Ausbau? Fachdiskussion zu aktuellen Grenzwerten und zur Anwendung des Vorsorgeprinzips?. Um 18 Uhr diskutieren die Experten Univ.-Lekt. Dr. med. Piero Lercher (Umweltmedizin, Österreichische Ärztekammer), Prof. Dr. Wilhelm Mosgöller (Krebsforschung, Medizinische Universität Wien) und Rechtsanwalt Prof. Dr. jur. Hans-Jürgen Müggenborg (Kanzlei für Umwelt- und Technikrecht) und beantworten Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Eine Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenlos für jeden möglich, der sich auf der Webseite von Prof. Dr. Klaus Buchner registriert. Er freut sich auf eine rege Beteiligung an den Veranstaltungen: ?Das neue Online-Format kann dazu beitragen, das Thema noch besser ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Ich freue mich auf die spannende Diskussion und werde sicherlich viele Erkenntnisse aus den Veranstaltungen in meine Arbeit einfließen lassen.?

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite von Prof. Buchner oder direkt über sein Büro im europäischen Parlament.