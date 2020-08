Digitalisierungsstrategien auf der all about automation Chemnitz

Meerane, 24.08.2020. Vom 23. bis 24. September 2020 präsentiert sich die N+P Informationssysteme GmbH (N+P) auf der all about automation ? der Fachmesse für Industrieautomation ? in Chemnitz als verlässlicher Partner für die Digitalisierung im Mittelstand. Besucher erwarten auf dem N+P-Messestand 1-526 in Halle 1 Einblicke in eine digitalisierte Popcorn-Fabrik sowie Automatisierungsmöglichkeiten im Engineering. Dabei wird der Messeauftritt der N+P erstmals hybrid ? live und online ? stattfinden, um allen Interessierten eine sichere Teilnahme zu ermöglichen.

Viele Unternehmen konnten ihren Geschäftsbetrieb in den letzten Monaten vor allem mit Hilfe von vernetzten und ortsunabhängig verfügbaren IT-Systemen aufrechterhalten. Auch in Zukunft werden sie auf eine Digitalisierung der Unternehmensprozesse setzen.

Die N+P steht Kunden und Interessenten daher auch in diesem Jahr in Chemnitz wieder als Partner für zukunftssichere Digitalisierungsstrategien im Mittelstand zur Verfügung. Am Messestand 1-526 in Halle 1 können Messebesucher ihre individuellen Herausforderungen und Fragen in Bezug auf Digitalisierung und Automatisierung mit den IT-Experten der N+P diskutieren sowie gemeinsam Lösungsansätze ableiten.

Am Messestand präsentiert das N+P-Team zudem smarte Anwendungsfälle moderner IT-Lösungen sowie Digitalisierungsstrategien für Maschinenbau- und Fertigungsunternehmen. Unter dem Motto ?Erleben Sie eine digitale Popcorn-Fabrik? wird anhand einer Popcorn-Maschine der Einsatz eines digitalen Zwillings sowie Echtzeit-Controllings präsentiert. Zusätzlich können sich Besucher am Messestand anhand von Live-Demonstrationen über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Automatisierung im Engineering informieren.

Um allen Kunden und Interessenten in der aktuellen Situation eine sichere Messeteilnahme zu ermöglichen, setzt die N+P dabei erstmals auf ein hybrides Messekonzept. So werden die Messeszenarien nicht nur live am Messestand, sondern auch online in Form von Webcasts ( (“Einblicke in die digitale Popcorn-Fabrik” | “Möglichkeiten der CAD-Automatisierung”) präsentiert.

Szenario I: Digitaler Zwilling und IoT führen zu Transparenz in der Fertigung

Ein digitaler Zwilling ist ein digitales 3D-Abbild einer Maschine oder ganzen Fabrik. Die N+P zeigt auf dem Messestand den digitalen Zwilling am Beispiel einer Popcorn-Maschine. Die Basis dafür bilden die jeweiligen Konstruktionsdaten.

Angereichert um Daten aus miteinander vernetzten IT-Systemen innerhalb des Unternehmens sowie Sensor-Daten der Maschine lassen sich damit die Maschinenparameter (z. B. ?Aufheizen?, ?In Produktion?, ?Störung?) und Produktionskennzahlen der Popcorn-Maschine in Echtzeit visualisieren. Dadurch ist es beispielsweise möglich vorbeugend einzugreifen, wenn z. B. Wartungen anstehen oder es einen Materialengpass gibt. Diese Szenarien können Interessenten am N+P Messestand 1-526 in Halle 1 live erleben. Sie lassen sich beliebig fortführen sowie auf eine komplette digitale Fabrik überführen.

Zusätzlich wird auf dem Messestand gezeigt, wie einfach der Einstieg in das Internet of Things mittels des Retrofit-Ansatzes möglich ist. Im Mittelpunkt steht dabei ein IoT-Gateway, das Sensor- und Energiedaten der Popcorn-Maschine erfasst, ohne einen Eingriff in die Maschinensteuerung vornehmen zu müssen.

Zudem erfahren Interessenten alles über die Mehrwerte und Einsatzmöglichkeiten des digitalen Zwillings im Rahmen des Vortrages ?Der Digitale Zwilling als Ausgangspunkt für optimierte Prozesse?. Dieser wird am 24. September 2020 von 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr in der Talk Lounge der Messe gehalten.

Szenario II: Mehr Kundenaufträge durch Automatisierung im Engineering

Ob passgenaue vertriebliche Angebote mit detaillierter Visualisierung bei einzelnen Angebotsposten oder die Bereitstellung von Big Data für die Projektierung und Fertigung individueller Kundenprojekte ? IT-Automatisierung bietet Akteuren im Bereich Engineering die Möglichkeit, den steigenden Datenbestand effizient zu handhaben. Durch die Verringerung der Konstruktionszeit können Unternehmen so innerhalb kürzester Zeit individuelle Kundenanfragen bearbeiten und einen Zeitvorteil gegenüber der Konkurrenz gewinnen.

Auf dem Messestand werden die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten von Automatisierung im Engineering vorgestellt sowie live demonstriert. Hier lassen sich verschiedene Anwendungsszenarien für die Bereiche Vertrieb, Konstruktion und Projektierung sowie Fertigung unterscheiden. Dabei berät die N+P Standbesucher, ob und in welcher Form der Einsatz von CAD-Automatisierung in ihrem jeweiligen Unternehmen sinnvoll ist. So können individuelle Kundenwünsche beispielsweise mit wenigen Klicks durch das Zusammenspiel verschiedener IT-Systeme (z. B. ERP, CAD-System, NuPAutomat) automatisiert konstruiert werden.

