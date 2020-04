Digitalisierungsworkshop am 14.05.2020 als Web-Konferenz

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2019 zum Thema Digitalisierung im Ländervergleich Deutschland und Österreich veranstaltet SBR-net Consulting AG auch 2020 wieder einen Workshop zu diesem Thema. Es geht wieder darum, was einzelne Bundesländer wie Bayern, Thüringen, Niederösterreich und Wien hierzu tun. Betrachtet wird aber auch die Digitalisierung in einzelnen Branchen, wie zum Beispiel der Wohnungswirtschaft.

Am 14.05.2020 begrüßt SBR-net Consulting AG Sie gerne zu diesem Workshop, der aufgrund der Corona-Situation als Web-Konferenz stattfindet. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung und Zahlung der Teilnahmegebühr.

Die Teilnahmegebühr beträgt 100 ? zzgl. USt für Gäste aus dem privaten Sektor und 0 ? für Vertreter der öffentlichen Hand.

Anmeldung unter:?SBR-net Consulting AG

