#digitalmiteinander: Mit COACHING4FUTURE beim Digitaltag eintauchen in die MINT-Welt

Wie kann ein Informatiker Menschenleben retten? Wie hilft eine Ingenieurin der Umwelt? Wie verändert die Digitalisierung unsere Berufswelt? Antworten gibt das Programm COACHING4FUTURE, das Hightech-Lösungen und Technologien für die Welt von morgen vorstellt und Jugendlichen zeigt, in welchen Berufen sie die Zukunft mitgestalten können. Seit 2008 informiert COACHING4FUTURE über Ausbildungswege, Studienmöglichkeiten und Berufe in den MINT-Disziplinen und ist eines der größten MINT-Bildungsprogramme in Deutschland. Beim ersten bundesweiten Digitaltag am Freitag, 19. Juni 2020, der online stattfindet, lädt das Programm alle Interessierten von 14.00 bis 15.30 Uhr zur Teilnahme an den Webinaren ?Eintauchen in die MINT-Welt: Technologien und Berufe für morgen kennenlernen?, ?Faszination Industrie 4.0: Erleben, wie smarte Produkte entstehen? oder ?Blockchain, Coding, CoBots: Digitale Technologien erleben? ein. Die Webinare richten sich an Jugendliche, aber auch an interessierte Lehrkräfte und Eltern. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung über die Aktionsübersicht unter www.digitaltag.eu erforderlich.

Mit COACHING4FUTURE setzen sich die Baden-Württemberg Stiftung, der Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL und die Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für qualifizierten Fachkräfte-Nachwuchs in den MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik ein. Zum Programm gehören zwei Schulteams aus jungen MINT-Akademikern, die mit interaktiven Vorträgen und Workshops Jugendliche für Berufe in den MINT-Disziplinen begeistern. Außerdem sind die Erlebnis-Lern-Trucks DISCOVER INDUSTRY ? CHANCEN | BERUFE | ZUKUNFT und expedition d ? Digitale Technologien | Anwendungen | Berufe in ganz Baden-Württemberg unterwegs, um Schülerinnen und Schülern Einblicke in die Industrie 4.0 und in die digitalisierte Berufswelt von morgen zu geben. In der aktuellen Corona-Krise haben die drei Partner kurzfristig die Webinare als neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, um Lehrkräfte auch weiterhin bei der Berufsorientierung unterstützen zu können. Beim Digitaltag 2020 können nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern alle Interessierten an einem dieser Webinare zur Berufsorientierung im MINT-Bereich teilnehmen.

Eintauchen in die MINT-Welt: Technologien und Berufe für morgen kennenlernen

Molekularbiologin Jasmin Friedrich und Chemikerin Sarah Neumeyer geben im Webinar der Coaching-Teams von COACHING4FUTURE einen Überblick zu aktuellen und zukünftigen Technologien und Berufsbildern der MINT-Welt. Dabei räumen sie mit Vorurteilen gegenüber technischen Berufen auf und zeigen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie kreativ MINT-Berufe sein können und wie man mit ihnen die Welt von morgen aktiv mitgestalten kann.

Um Anmeldung wird gebeten.

Faszination Industrie 4.0: Erleben, wie smarte Produkte entstehen

In diesem Webinar nehmen die Coaches Jaqueline Pernet, Dr. Domenic Kratzer und Arion Tomaras die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem Blick in die Geschichte der industriellen Produktion mit auf einen digitalen Rundgang durch die mobile Industriewelt DISCOVER INDUSTRY. Am Beispiel von fünf Meilensteinen des Produktentstehungsprozesses erfahren diese, wie heute Produkte entstehen und wie neue Technologien die industriellen Fertigungsprozesse verändern ? vom 3D-Scannen eines Prototyps über das Programmieren eines Industrieroboters bis zur Konfiguration einer smarten Abfüllanlage.

Um Anmeldung wird gebeten.

Blockchain, Coding, CoBots: Digitale Technologien erleben

Zu Beginn des Webinars der expedition d diskutieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Coaches Geowissenschaftlerin Felicitas Mundel und Mathematiker Mikhail Tiles, was Digitalisierung bedeutet, bevor sie dann virtuell den ?Raum der Technologien? im Truck erkunden. Ihre Aufgabe dabei: eine eigene digitale Innovation erstellen, beispielsweise einen digitalen OP-Assistenten. Auf dem Weg dorthin lernen die Teilnehmer spielerisch verschiedene digitale Technologien kennen, lösen Aufgaben und beantworten Quiz-Fragen zu den Technologien und damit verbundenen Berufen.

Um Anmeldung wird gebeten.

Digitaltag bringt Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammen

Der Digitaltag wird getragen von der Initiative ?Digital für alle?, einem Bündnis von mehr als 25 Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen.

Unter dem Hashtag #digitalmiteinander soll der Digitaltag am 19. Juni 2020 Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammenbringen und bietet eine Plattform, um verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Der Aktionstag soll die Digitalisierung mit zahlreichen Online-Formaten erklären, erlebbar machen, Wege zu digitaler Teilhabe aufzeigen und auch Raum für kontroverse Debatten schaffen. Es steht allen offen, sich mit eigenen Aktionen und Online-Events einzubringen ? ob Privatperson, Verein, Unternehmen oder öffentliche Hand.

Das Programm COACHING4FUTURE

Mit COACHING4FUTURE setzt sich die Baden-Württemberg Stiftung gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL und in Kooperation mit der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für qualifizierten Fachkräfte-Nachwuchs in den MINT-Disziplinen ein. Das kostenfreie Programm informiert jährlich über 35.000 Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Karrierewege in diesem Bereich. Seit 2008 zeigen Coaching-Teams aus zwei Jungakademikern an baden-württembergischen Gymnasien, Real-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen, auf Messen oder bei Berufsinformationstagen, welche vielseitigen Berufsbilder sich hinter technischen Innovationen verbergen. Das Ausstellungsfahrzeug DISCOVER INDUSTRY zeigt seit 2015, welche Aufgaben Ingenieurinnen und Ingenieure in der Industrie meistern und wie viel Mathematik und Physik in unseren Alltagsprodukten stecken. Die mobile Digitalisierungswelt expedition d informiert seit 2019 darüber, wie die Digitalisierung die Berufswelt verändert und wie junge Menschen daran mitarbeiten können. Auf der Plattform www.expedition.digital können User das Expeditionsmobil in 360? erleben. Berufstätige zeigen ebenfalls in 360?, wie die Digitalisierung ihren Beruf heute schon verändert hat. Lehrkräfte finden passende Lehr- und Lernmaterialien zum Download. Auch für das Gesamtprogramm COACHING4FUTURE gibt es Lehr- und Lernmaterialien zur berufsorientierenden Bildung: [Berufsorientierung]MINT. 14 Arbeitspakete können unter www.coaching4future.de heruntergeladen und individuell im berufsorientierenden und fachkundlichen Unterricht eingesetzt werden. Das Portal bietet außerdem weiterführende Informationen rund um MINT-Ausbildung und -Studium sowie einen MINT-Karrierenavigator.

Die Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert ? und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. Mehr Informationen unter: www.bwstiftung.de

SÜDWESTMETALL

Der Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL ist der starke Partner für die Metall- und Elektroindustrie (M+E) in Baden-Württemberg. Er ist die Klammer der etwa 900 tarifgebundenen Betriebe mit ihren mehr als 500.000 Mitarbeitern ? dies sind knapp 60 Prozent aller M+E-Beschäftigten im Südwesten. Bildung ist eine der wichtigsten Säulen der Verbandspolitik zur Fachkräftesicherung und dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit der M+E-Industrie. SÜDWESTMETALL engagiert sich deshalb für die Stärkung der MINT-Bildung mit einer Fülle von Projekten in den Bereichen Kindergarten, Schule, Hochschule und Lehrkräftefortbildung. Mehr Informationen unter: www.suedwestmetall.de und www.suedwestmetall-macht-bildung.de

Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erfüllt für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Institutionen umfassende Dienstleistungsaufgaben für den Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Zur Erfüllung dieser Dienstleistungsaufgaben steht bundesweit ein flächendeckendes Netz von Arbeitsagenturen und Geschäftsstellen zur Verfügung. Zu den wesentlichen Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit gehören unter anderem die Berufsorientierung, die Berufsberatung sowie die Vermittlung in Ausbildungs- und Arbeitsstellen. Mehr Informationen unter: www.arbeitsagentur.de