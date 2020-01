Digitalpakt Schule: katastrophale Bilanz und bildungspolitisches Armutszeugnis

In einer gemeinsamen Presseerklärung nehmen der Präsident des

Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, der Bundesvorsitzende

des Verbandes Deutscher Realschullehrer, Jürgen Böhm, und der Generalsekretär

der Bildungsallianz des Mittelstandes, Patrick Meinhardt, zu der Recherche des

Berliner “Tagesspiegel” zur bisherigen Umsetzung des Digitalpaktes Schule

Stellung:

Die Realität nach sieben Monaten Digitalpakt Schule ist das bildungspolitische

Armutszeugnis, das alle Fachleute vorausgesagt haben. Die bisherige Bilanz fällt

katastrophal aus: Lediglich 20 Millionen Euro wurden seitens der Länder

bewilligt.

Die insgesamt vorgesehenen fünf Milliarden Euro über fünf Jahre für 40.000

Schulen in Deutschland sind angesichts des Modernisierungsstaus an den Schulen

ein Volumen, bei dem jeder weiß, dass der Mangel verwaltet, aber nicht behoben

wird. Umso unverfrorener ist es, dass der Bundesfinanzminister die Hälfte dieses

Digitalpaktes durch Kürzungen in der mittelfristigen Finanzplanung zurückholen

will.

Dieser Digitalpakt ist vom ersten Tag an falsch konzipiert, ist ein

Bürokratiemonster für jede Schule, geht von Festbeträgen aus, die nicht

realistisch berechnet sind und lässt die Schulen auf allen Folgekosten sitzen.

Das Verfahren macht deutlich, dass der gesamte Pakt mit heißer Nadel gestrickt

worden ist, die Praktiker aus den Schulen ausgeklammert wurden und die Kommunen

und Landkreise nur unzureichend im Vorfeld beteiligt wurden.

Der gemeinsame Vorschlag von BVMW, Bildungsallianz des Mittelstandes und Verband

Deutscher Realschullehrer, diesen Digitalpakt unkompliziert über einen

Bildungsstaatsvertrag umzusetzen, ist und bleibt der bessere Weg.

Jetzt fordern wir alle Beteiligten auf, sofort das Verfahren zu

entbürokratisieren und die Vorfinanzierung nicht auf die Schulträger abzuwälzen.

Wir haben hier kein föderales Problem, sondern einmal mehr offensichtlich ein

Problem zwischen den Praktikern in den Schulen vor Ort und dem zentralistischen

Wunschdenken in den Hinterzimmern des Berliner Politikbetriebs.

